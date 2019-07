Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b263b95-1499-49cb-b785-36bc8a5c6cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos tett közzé friss légi fotót a miniszterelnök családjának alcsútdobozi majorságágáról, ahol nagy változásokat figyelt meg.","shortLead":"Hadházy Ákos tett közzé friss légi fotót a miniszterelnök családjának alcsútdobozi majorságágáról, ahol nagy...","id":"20190722_hadhazy_akos_orban_gyozo_orban_viktor_meszaros_lorinc_alcsutdoboz_birtok_majorsag_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b263b95-1499-49cb-b785-36bc8a5c6cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355bff7a-f6ef-4112-923c-408d8730ff75","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_hadhazy_akos_orban_gyozo_orban_viktor_meszaros_lorinc_alcsutdoboz_birtok_majorsag_epitkezes","timestamp":"2019. július. 22. 10:01","title":"Nagy építkezés zajlik Orbánék birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ellenőrzést tartottak éjszaka Budatétényben, forgalmikat vettek el, négy embert pedig kábítószer birtoklása miatt előállítottak. ","shortLead":"Ellenőrzést tartottak éjszaka Budatétényben, forgalmikat vettek el, négy embert pedig kábítószer birtoklása miatt...","id":"20190721_A_rendorsegnek_is_elege_lett_az_illegalis_gyorsulasi_versenyekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcb9d9f-c190-4a5e-a377-26cb1b9873d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_A_rendorsegnek_is_elege_lett_az_illegalis_gyorsulasi_versenyekbol","timestamp":"2019. július. 21. 08:28","title":"A rendőrségnek is elege lett az illegális gyorsulási versenyekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki elhagyta a 2000 előtt letett nyelvvizsgájának bizonyítványát, azt senki nem tudja pótolni ma Magyarországon. ","shortLead":"Ha valaki elhagyta a 2000 előtt letett nyelvvizsgájának bizonyítványát, azt senki nem tudja pótolni ma Magyarországon. ","id":"20190722_Semmilyen_adatbazis_nincs_a_2000_elotti_nyelvvizsgakrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4257a273-7954-4f1d-9783-19595711733b","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Semmilyen_adatbazis_nincs_a_2000_elotti_nyelvvizsgakrol","timestamp":"2019. július. 22. 08:53","title":"Semmilyen adatbázis nincs a 2000 előtti nyelvvizsgákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás. Az ország több pontján – megyeszékhelyeken és fővárosi kerületekben egyaránt – éles versenyre lehet számítani. Van, ahol már azt is tudjuk, kik csapnak össze. Térképre tettük a Fidesz és az ellenzék jelöltjeit.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás...","id":"20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d65bc-b473-4c8c-9729-395a1f45c237","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","timestamp":"2019. július. 22. 06:30","title":"Térképen a mezőny, amely összecsap az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","shortLead":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","id":"20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc5c2b8-c086-4a84-892d-297c1c215f28","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","timestamp":"2019. július. 22. 12:11","title":"Helikopterrel mentenek csapdába esett lazacokat Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kormányszóvivő szerint a finnek bort isznak és vizet prédikálnak. Az adatok kicsit mást mutatnak. ","shortLead":"A nemzetközi kormányszóvivő szerint a finnek bort isznak és vizet prédikálnak. Az adatok kicsit mást mutatnak. ","id":"20190721_Kovacs_Zoltan_most_a_finneknek_ment_neki_de_inkabb_ne_tette_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa2b348-6d1e-4105-9921-61bf2aef427f","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Kovacs_Zoltan_most_a_finneknek_ment_neki_de_inkabb_ne_tette_volna","timestamp":"2019. július. 21. 13:44","title":"Kovács Zoltán most a finneknek ment neki, de inkább ne tette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","shortLead":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","id":"20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7793adda-d74b-413a-9962-aa4c398ba769","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","timestamp":"2019. július. 22. 06:40","title":"Nincs megállás: négy év múlva az összes múzeumot megnyitnák a Ligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0997d380-be48-4c99-a33f-626bec5af762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országban nagyon meleg lesz, aztán meg leszakadthat az ég.\r

\r

","shortLead":"Szinte az egész országban nagyon meleg lesz, aztán meg leszakadthat az ég.\r

\r

","id":"20190720_Hoseg_es_zivatarok_figyelmeztetest_adtak_ki_vasarnapra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0997d380-be48-4c99-a33f-626bec5af762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d2e4ea-a5f5-4a57-b879-a5f6d7dee64a","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Hoseg_es_zivatarok_figyelmeztetest_adtak_ki_vasarnapra","timestamp":"2019. július. 20. 20:49","title":"Hőség és zivatarok: figyelmeztetést adtak ki vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]