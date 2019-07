Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel ezelőtt, 1969 július 20-án elsőként lépett ember a Holdra. Emlékszik még, hogy zajlott a történelmi küldetés? Most ellenőrizheti tudását!

","shortLead":"Ötven évvel ezelőtt, 1969 július 20-án elsőként lépett ember a Holdra. Emlékszik még, hogy zajlott a történelmi...","id":"20190720_Apollo_50_NASA_holdra_szallas_evfordulo_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d566f3-4069-4773-abd4-90673f520de7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Apollo_50_NASA_holdra_szallas_evfordulo_kviz","timestamp":"2019. július. 20. 15:01","title":"Életmentő filctoll? Kutyaízű víz? - tesztelje, mennyit tud a holdra szállásról (kvíz)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8c9716-82dd-4d69-b5fd-c7646d1b3d29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy majd elmondhassa a gyerekeinek: „ezekkel nem érintkeztem, nem szívtam egy levegőt”. A Népszavának adott interjúban korszakhatárnak nevezte Térey János halálát.","shortLead":"Hogy majd elmondhassa a gyerekeinek: „ezekkel nem érintkeztem, nem szívtam egy levegőt”. A Népszavának adott interjúban...","id":"20190720_Peer_Krisztian_szkafanderrel_vedekezik_a_NER_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8c9716-82dd-4d69-b5fd-c7646d1b3d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d55b16e-6365-4d61-accb-a26e08654d5a","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Peer_Krisztian_szkafanderrel_vedekezik_a_NER_ellen","timestamp":"2019. július. 20. 12:34","title":"Peer Krisztián szkafanderrel védekezik a NER ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65906174-a347-4146-85fd-d4c0b156f527","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Egyszer már kivételes alkuval kibújt a kiskorú lányokkal folytatott szexuális kapcsolat vádja alól Jeffrey Epstein amerikai üzletember, ám a pártfogói most aligha mentik meg a börtöntől. Epstein korábban együtt bulizott Donald Trumppal, Bill Clintonnal pedig együtt utazgatott.","shortLead":"Egyszer már kivételes alkuval kibújt a kiskorú lányokkal folytatott szexuális kapcsolat vádja alól Jeffrey Epstein...","id":"201929__jeffrey_epstein__pedofilia_vadja__menlevel_gazdagoknak__bunos_nagy_gatsby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65906174-a347-4146-85fd-d4c0b156f527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc45789-2c11-4730-a16f-85b9965183c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__jeffrey_epstein__pedofilia_vadja__menlevel_gazdagoknak__bunos_nagy_gatsby","timestamp":"2019. július. 21. 15:00","title":"Elnöknek és exelnöknek is kínos, hogy jóban volt a pedofíliával vádolt milliomossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját megszégyenítő vádakra.","shortLead":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját...","id":"20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b00eb2-b931-4cfd-bc06-d37b1671c9fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","timestamp":"2019. július. 21. 16:40","title":"Visszavágott a finn kormány az országot leszólni próbáló Kovács Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","shortLead":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","id":"20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d747df22-e594-4280-854a-ff07e15b3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","timestamp":"2019. július. 20. 11:02","title":"Nagyon meglepődött az V. kerületi tulajdonos, amikor nem tudott bejutni a saját lakásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. ","shortLead":"Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. ","id":"20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7c0dae-1dc9-4311-ac64-ec224f14addb","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","timestamp":"2019. július. 21. 09:45","title":"Jön az új Penge, és nem akárki kapta a főszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6985e1e2-e64c-4041-ba55-c1a71a5cd8fb","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A Bond-franchise több évtizedes fennállása során a konzervativizmus filmes esszenciája volt, pedig sok esetben sokkal progresszívebb vonalat követett, mint amit megítéltek neki. Most, hogy kiderült, egy fekete színésznő debütálhat a 007-es szerepében, sokan felháborodtak azon, hogy már ezt a régi vágású történetet is lerohanja a feminizmus. Pedig már jó ideje lerohanta.","shortLead":"A Bond-franchise több évtizedes fennállása során a konzervativizmus filmes esszenciája volt, pedig sok esetben sokkal...","id":"20190721_Tenyleg_itt_a_vilag_vege_ha_a_007es_ugynok_egy_fekete_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6985e1e2-e64c-4041-ba55-c1a71a5cd8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934af01-3be4-41fa-94ae-cc0ff768ec34","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Tenyleg_itt_a_vilag_vege_ha_a_007es_ugynok_egy_fekete_no","timestamp":"2019. július. 21. 20:00","title":"Tényleg itt a világ vége, ha a 007-es ügynök egy fekete nő lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár napon belül miniszterelnök lehet a brit politikus, máris tüntetnek ellene.","shortLead":"Pár napon belül miniszterelnök lehet a brit politikus, máris tüntetnek ellene.","id":"20190720_Mi_a_kozos_Trumban_es_Boris_Johnsonban_Mindkettobol_lufi_lett_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d37899-7a28-47fa-93ec-7db4cc400fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Mi_a_kozos_Trumban_es_Boris_Johnsonban_Mindkettobol_lufi_lett_Londonban","timestamp":"2019. július. 20. 20:55","title":"Mi a közös Trumpban és Boris Johnsonban? Mindkettőből lufi lett Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]