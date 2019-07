Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ki akarták szabadítani 15 éves társukat az őrizetből a bajorországi Starnbergben.","shortLead":"Ki akarták szabadítani 15 éves társukat az őrizetből a bajorországi Starnbergben.","id":"20190726_rendorseg_tamadas_rendorors_bajororszag_orizet_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6d0791-2de4-4305-81ff-91c3e5de8cb6","keywords":null,"link":"/elet/20190726_rendorseg_tamadas_rendorors_bajororszag_orizet_diakok","timestamp":"2019. július. 26. 06:37","title":"Agresszív tinik rohamoztak meg egy rendőrőrsöt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum nagy arányú támogatása előtt, akkor már-már szívesen lesz áldozat.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f958da-0a53-434a-92a5-850f56a2b85e","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","timestamp":"2019. július. 26. 11:38","title":"Prőhle Gergely: A kultúrharc eredményes volt, nekem mennem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és buszjáratot érint.\r

","shortLead":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395575ec-de9e-4828-aa55-7c568942fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. július. 26. 05:14","title":"Ma hatástalanítják a Városligetben talált világháborús bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f393bee-5254-45fb-bc80-70134e202ad5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A matrózok hazautazhatnak, a hajó azonban Izmail kikötőjében marad. ","shortLead":"A matrózok hazautazhatnak, a hajó azonban Izmail kikötőjében marad. ","id":"20190725_Elengedtek_az_Ukrajnaban_elfoglalt_orosz_tartalyhajo_legenyseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f393bee-5254-45fb-bc80-70134e202ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39623edb-e293-4556-a0d8-cda6b2ad8519","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Elengedtek_az_Ukrajnaban_elfoglalt_orosz_tartalyhajo_legenyseget","timestamp":"2019. július. 25. 18:28","title":"Elengedték az Ukrajnában elfoglalt orosz tartályhajó legénységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba194ac3-07f9-402d-8acf-9675ffd11a91","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Építik az M76-os utat, emiatt a Balaton körüli kerékpáros kör egy részéről is elküldik a bringásokat.","shortLead":"Építik az M76-os utat, emiatt a Balaton körüli kerékpáros kör egy részéről is elküldik a bringásokat.","id":"20190725_Majdnem_egy_evre_lezarjak_a_balatoni_bringakor_egy_szakaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba194ac3-07f9-402d-8acf-9675ffd11a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c7b86d-a55b-4df9-8bd8-dc24ae17085f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Majdnem_egy_evre_lezarjak_a_balatoni_bringakor_egy_szakaszat","timestamp":"2019. július. 25. 17:34","title":"Majdnem egy évre lezárják a balatoni bringakör egy szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200 méteres férfi gyorsváltónak, illetve 800 méter gyorson Késely Ajnának és Kapás Boglárkának sem sikerült a fináléba verekednie magát.","shortLead":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200...","id":"20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75299b6a-fb2e-4ceb-ace5-7db76cb4b382","keywords":null,"link":"/sport/20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","timestamp":"2019. július. 26. 06:55","title":"Vizes vb: öt magyarnak jött össze az elődőntő, Kapás és Késely lemaradt a fináléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, imádta. ","shortLead":"Úgy tűnik, imádta. ","id":"20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981cebeb-611a-4fa2-92f5-0c0d2fec002a","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","timestamp":"2019. július. 26. 17:08","title":"Jason Momoa súlyosan beteg gyerekek kívánságát teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]