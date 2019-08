Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött az állam például arra, hogy egyperces hírek sulykolásával a lehető leghatékonyabban befolyásolja potenciális választóinak valóságképét. A pénzből bőven jutott NER-közeli figuráknak is.","shortLead":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött az állam például arra, hogy egyperces hírek sulykolásával a lehető...","id":"20190731_Megtudtuk_kiket_hizlalnak_a_kozmedia_szazmilliardjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d7855-4ae4-4c6e-a045-15e32661419d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Megtudtuk_kiket_hizlalnak_a_kozmedia_szazmilliardjai","timestamp":"2019. július. 31. 11:41","title":"Megtudtuk, kiket hizlalnak a közmédia százmilliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a88417-c03a-4924-bccb-5ffeacf67d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másoknak hat méter jut belőle, a Vajna-házban már nincs hangszer a cicáknak.","shortLead":"Másoknak hat méter jut belőle, a Vajna-házban már nincs hangszer a cicáknak.","id":"20190730_Oriaszongoraval_cukkolja_Vajna_Timeat_az_allami_hirugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a88417-c03a-4924-bccb-5ffeacf67d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc662ed-8aa6-4548-a7ed-23f0a33723d6","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Oriaszongoraval_cukkolja_Vajna_Timeat_az_allami_hirugynokseg","timestamp":"2019. július. 30. 09:09","title":"Óriászongorával cukkolja Vajna Tímeát az állami hírügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új helyzetet hozott az EP-választás, mondta el Török Gábor politológus az Inforádióban, a választók könnyebben pártolnak át épp esélyesebbnek tűnő pártokhoz. De egyik párt sincs vezető szerepben, ahhoz kellene egy ellenzéki Orbán Viktor, ám ennek nyoma sincs. Az előválasztás siker volt az ellenzéknek, Kálmán Olga színre léptetése is jó ötlet volt, csak Kálmán rossz politikusi teljesítménye miatt végül kudarc lett.\r

\r

","shortLead":"Új helyzetet hozott az EP-választás, mondta el Török Gábor politológus az Inforádióban, a választók könnyebben...","id":"20190730_Torok_Gabor_A_nyomat_sem_latni_egy_ellenzeki_Orban_Viktornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abbcf34-6b63-4ef7-baea-23ff3aca1001","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Torok_Gabor_A_nyomat_sem_latni_egy_ellenzeki_Orban_Viktornak","timestamp":"2019. július. 30. 14:57","title":"Török Gábor: A nyomát sem látni egy ellenzéki Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyerekek és nők is életüket vesztették.","shortLead":"Gyerekek és nők is életüket vesztették.","id":"20190731_Civileket_ert_pokolgepes_tamadas_Afganisztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93175b01-b0c1-46cb-bc1a-4c5551e77aec","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Civileket_ert_pokolgepes_tamadas_Afganisztanban","timestamp":"2019. július. 31. 07:44","title":"Civileket ért pokolgépes támadás Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi Cs. Dánielt, a gyilkossággal gyanúsítható férfit.","shortLead":"A rendőrség keresi Cs. Dánielt, a gyilkossággal gyanúsítható férfit.","id":"20190731_Megoltek_egy_not_Kobanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7509b20-50b4-4822-9ca9-27c11801d7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Megoltek_egy_not_Kobanyan","timestamp":"2019. július. 31. 07:12","title":"Megöltek egy nőt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíradonyban és környékén Tasó László fideszes képviselő az erős ember, most, hogy unokaöccse indul a polgármesterségért, egy nyíradonyi alapítvány 332 milliós kormánytámogatást kapott. Aminek az elnöke korábban Tasó volt.\r

\r

","shortLead":"Nyíradonyban és környékén Tasó László fideszes képviselő az erős ember, most, hogy unokaöccse indul...","id":"20190731_Ismet_kozpenzt_kapott_a_Taso_Laszlohoz_kotheto_nyiradonyi_egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bffb4d-e873-454b-8241-3b23d2283f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Ismet_kozpenzt_kapott_a_Taso_Laszlohoz_kotheto_nyiradonyi_egyesulet","timestamp":"2019. július. 31. 21:44","title":"Ismét közpénzt kapott a Tasó Lászlóhoz köthető nyíradonyi egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először született olyan déli szélesszájú orrszarvú az USA-ban, amely mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg. Ez leginkább annak a két északi szélesszájú orrszarvúnak jó hír, amely az alfajból még él - mindketten nőstények ugyanis. De az első északi orrszarvúbébik csak 10-20 év múlva születhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"Először született olyan déli szélesszájú orrszarvú az USA-ban, amely mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg...","id":"20190731_Egyre_biztosabbnak_tunik_hogy_megoldodhat_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvuak_kihalasanak_problemaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2209e2-7851-483c-8fce-7ea7f3d8ea78","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Egyre_biztosabbnak_tunik_hogy_megoldodhat_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvuak_kihalasanak_problemaja","timestamp":"2019. július. 31. 19:33","title":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy megoldódhat az északi szélesszájú orrszarvúak kihalásának problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósoknak hosszabb menetidőre is számítaniuk kell.","shortLead":"Az autósoknak hosszabb menetidőre is számítaniuk kell.","id":"20190801_Valtozik_a_forgalom_Mogyorod_kornyeken_a_Magyar_Nagydij_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb052e7a-4956-4146-9606-ac7591dbfe83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Valtozik_a_forgalom_Mogyorod_kornyeken_a_Magyar_Nagydij_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:14","title":"Változik a forgalom Mogyoród környékén a Magyar Nagydíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]