[{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot futva nyerte meg szombaton a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzését.","shortLead":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot...","id":"20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797348d1-5fd2-42b1-be6e-1aefd0a9253c","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:45","title":"Hamilton pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","shortLead":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","id":"20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc0ae1b-3f28-4265-9fc4-977ea5fa2237","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:05","title":"Elnöke szerint az Állami Számvevőszék is lehetne dühös, de nem ez a dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek nem voltak népszerűek, de a céget bírálók szerint a megsemmisítés helyett akár el is ajéndékozhatták volna a hangszereket. Az amerikai Gibson azzal védekezik, hogy a Firebird X-ekben több veszélyes alkatrész is volt, azért nem adhatták oda őket jótékonysági célokra.","shortLead":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek...","id":"20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fb7a9f-a658-4760-b6d7-ecf1feb99271","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:24","title":"Nem kellettek senkinek az egymillióba kerülő gitárok, ezért bezúzták őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","shortLead":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","id":"20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2f0a73-97cf-4455-bcd7-651c237541b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:03","title":"Akár tízezer áldozata is lehet a tavalyi kánikulának Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy a bíróságokra.","shortLead":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy...","id":"201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1436516-ae87-4734-93b3-19b14f56696d","keywords":null,"link":"/itthon/201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:30","title":"Pereskedne, ha lehúzták? Hamar elmegy a kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nap, újabb androidos kártevő. A legutóbb felfedezett zsarolóvírus-család online fórumokon, illetve SMS-eken keresztül fertőz.","shortLead":"Újabb nap, újabb androidos kártevő. A legutóbb felfedezett zsarolóvírus-család online fórumokon, illetve SMS-eken...","id":"20190805_androidos_zsarolovirus_filecoderc_eset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce08779-4c6b-4f10-9d00-0d4c4e2c2018","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_androidos_zsarolovirus_filecoderc_eset","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:03","title":"Most vigyázzon az SMS-ekkel, ha androidos telefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly összefogással menekült meg egy bajba jutott gólya Kondoroson. ","shortLead":"Komoly összefogással menekült meg egy bajba jutott gólya Kondoroson. ","id":"20190805_Fuldoklo_golyat_mentettek_egy_tobol_Kondoroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c240c98-0d79-4d07-b489-646f57558914","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Fuldoklo_golyat_mentettek_egy_tobol_Kondoroson","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:29","title":"Fuldokló gólyát mentettek egy tóból Kondoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot mutattak be az amerikai képviselőházban, amely lehetővé tenné az Egyesült Államok hatóságainak, hogy korrupt külföldi tisztviselők - így akár magyarok - ellen is büntetőeljárást indítsanak – írta a Népszava.","shortLead":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot...","id":"20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce5ac14-1cba-468d-838d-9114568e5bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:28","title":"Microsoft-ügy: az USA külföldi tisztviselőket is büntethetne egy új törvényjavaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]