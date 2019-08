Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d346465a-48d2-48df-9099-ef3948fed169","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK szerint ők nem adtak rossz szendvicset senkinek, de a vidékről felvezényelt rendőröket nem ők látják el. ","shortLead":"A BRFK szerint ők nem adtak rossz szendvicset senkinek, de a vidékről felvezényelt rendőröket nem ők látják el. ","id":"20190804_Ehetetlen_szendvicsekre_panaszkodnak_a_Maccabi_Jatekokat_biztosito_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d346465a-48d2-48df-9099-ef3948fed169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e76925-6dfb-4b37-89b8-f472e2cebb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ehetetlen_szendvicsekre_panaszkodnak_a_Maccabi_Jatekokat_biztosito_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:55","title":"Ehetetlen szendvicsekre panaszkodnak a Maccabi Játékokat biztosító rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta tízezres különbséget jelenthet.","shortLead":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta...","id":"20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91412e1b-763d-4fbd-ac91-58de8703df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:17","title":"A költségvetést is megrengethetik a nyugdíjrendszer méltánytalanságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül, alig másfél év alatt 110 ezer hektár erdővel lett szegényebb Németország. Az erdőpusztulás oka a klímaváltozás okozta következmények számlájára írható.","shortLead":"Rövid időn belül, alig másfél év alatt 110 ezer hektár erdővel lett szegényebb Németország. Az erdőpusztulás oka...","id":"20190804_nemetorszag_erdopusztulas_erdok_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390c5d29-0da8-408c-890c-f68141bcb9ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_nemetorszag_erdopusztulas_erdok_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:03","title":"A fák sem bírják a hőséget, csak Németországban 110 000 hektár erdő veszett oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b34ca2c-a992-4832-bbfd-6ff3f5091d39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíj alkalmából a rengeteg híresség mellett sok korábbi versenyző is ellátogatott a Hungaroringre. ","shortLead":"A hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíj alkalmából a rengeteg híresség mellett sok korábbi versenyző is ellátogatott...","id":"20190805_f1_volt_pilotak_magyar_nagydij_hungaroring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b34ca2c-a992-4832-bbfd-6ff3f5091d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e314239-f0a7-4247-8476-274da2538d67","keywords":null,"link":"/sport/20190805_f1_volt_pilotak_magyar_nagydij_hungaroring","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:33","title":"Legendák lepték el hétvégén a Hungaroringet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy autó ütközött össze. ","shortLead":"Négy autó ütközött össze. ","id":"20190804_Baleset_tortent_felpalyas_utzar_Sosto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ba2770-f0df-4481-8fef-3b176db6cadb","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Baleset_tortent_felpalyas_utzar_Sosto","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:03","title":"Baleset történt, félpályás útzár van Sóstónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új vezeték nélküli technológiát kapcsolt be országszerte a Vodafone, amely a bázisállomásoktól távol eső, változatos domborzatú területeken is jó lefedettséget biztosít az okoseszközök számára.","shortLead":"Új vezeték nélküli technológiát kapcsolt be országszerte a Vodafone, amely a bázisállomásoktól távol eső, változatos...","id":"20190805_szenzorok_halozata_nb_iot_vodafone_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f3f948-0abe-45e6-82db-007b6d159347","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_szenzorok_halozata_nb_iot_vodafone_magyarorszag","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:03","title":"Új, különleges hálózatot kapcsolt be a Vodafone Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn állt edzésbe a nyári szabadsága után, egyből megsérült.","shortLead":"Hétfőn állt edzésbe a nyári szabadsága után, egyből megsérült.","id":"20190805_Leo_Messi_megserult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df5e70-02b1-4b3a-b0f8-a9fd4e2676bd","keywords":null,"link":"/sport/20190805_Leo_Messi_megserult","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:31","title":"Leo Messi megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe. ","shortLead":"A rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe. ","id":"20190804_Ledobtak_egy_6_eves_kisfiut_a_Tate_Modern_kilatoteraszartol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a925d825-9829-474a-8b42-458fc477cfca","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Ledobtak_egy_6_eves_kisfiut_a_Tate_Modern_kilatoteraszartol","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:09","title":"Ledobtak egy 6 éves kisfiút a Tate Modern kilátóteraszáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]