[{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","shortLead":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","id":"20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51c1b90-0879-4906-bf4b-163c528b4ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:18","title":"Vona: Vannak jó fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d31a77-46ba-4ce5-9d30-cba64c9431dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Ha megszületik a külső szem, akkor az ember teljesen másképp viszonyul a saját problémáihoz, félelmeihez, a testéhez” – mondja az ország legismertebb stylistja, aki hivatalból segíti hozzá az embereket a pozitív önértékeléshez. A sajátját megtalálni nem volt könnyű, de úgy érzi, mostanra sikerült. ","shortLead":"„Ha megszületik a külső szem, akkor az ember teljesen másképp viszonyul a saját problémáihoz, félelmeihez, a testéhez”...","id":"20190804_Lakatos_Mark_Onbizalombol_sosem_lehet_tul_sok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d31a77-46ba-4ce5-9d30-cba64c9431dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e550ea-17e6-46e9-bf96-f677f5a5a520","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190804_Lakatos_Mark_Onbizalombol_sosem_lehet_tul_sok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:15","title":"Lakatos Márk: „Önbizalomból sosem lehet túl sok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Filozófiai magasságokban indítja a hetet a jegybank elnöke, jegyzetében hosszan magyarázza, mi az, amit nem értünk.","shortLead":"Filozófiai magasságokban indítja a hetet a jegybank elnöke, jegyzetében hosszan magyarázza, mi az, amit nem értünk.","id":"20190805_Matolcsy_szerint_a_kincs_amit_keresunk_abban_a_barlangban_van_ahova_felunk_belepni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf61a7a1-1809-42db-9147-76f3ebbe5e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Matolcsy_szerint_a_kincs_amit_keresunk_abban_a_barlangban_van_ahova_felunk_belepni","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:23","title":"Matolcsy szerint a kincs, amit keresünk, abban a barlangban van, ahová félünk belépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől, de volt, aki a saját nyomtatóját is elhozta. ","shortLead":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől...","id":"20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942dbbba-4126-43d2-96f8-cd3473853734","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:10","title":"Nemcsak Ed Sheeran, hanem egy ósdi nyomtató is lesz a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta tízezres különbséget jelenthet.","shortLead":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta...","id":"20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91412e1b-763d-4fbd-ac91-58de8703df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:17","title":"A költségvetést is megrengethetik a nyugdíjrendszer méltánytalanságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ad734-cd7e-4ec5-bf76-cc5e9c5a9d20","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Bemutatta új okosóráját a Samsung. Az eszközben digitalizálták a funkciógyűrűt, és ami sokaknak jól jöhet: hamarosan nem csak pulzust, hanem EKG-t, sőt még vérnyomást is mérhetünk vele a gyártó ígérete szerint.","shortLead":"Bemutatta új okosóráját a Samsung. Az eszközben digitalizálták a funkciógyűrűt, és ami sokaknak jól jöhet: hamarosan...","id":"20190805_samsung_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ad734-cd7e-4ec5-bf76-cc5e9c5a9d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92e616d-b0ac-49ca-8622-1fa187d1628e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_samsung_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:03","title":"Egy okosóra, nyolcféle kiadás: íme a Samsung Galaxy Watch Active 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is száműznek. ","shortLead":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is...","id":"20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158016ce-4290-4394-bf3d-4c36324cbf48","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:29","title":"Leszámolnak a műanyag palackokkal a San Franciscó-i reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte.","shortLead":"Szinte.","id":"20190805_Szinte_zavartalan_nyari_idovel_indul_ez_a_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdda89d-0a04-47bf-9c27-b117b258930d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Szinte_zavartalan_nyari_idovel_indul_ez_a_het","timestamp":"2019. augusztus. 05. 04:58","title":"Szinte zavartalan nyári idővel indul ez a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]