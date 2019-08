Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5.2 literes motorjával és 435 lóerejével.","shortLead":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5.2 literes motorjával és 435 lóerejével.","id":"20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4c1e61-164f-474e-a2e9-a1a85141ce0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:25","title":"Eladó egy Audi S6-os, amely nem titkolja, melyik focistáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. ","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. ","id":"20190805_Sulyos_egesi_seruleseket_szenvedett_ket_gyerek_Pomazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ba0de3-5f27-48ad-b481-08ec1a7a4d51","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Sulyos_egesi_seruleseket_szenvedett_ket_gyerek_Pomazon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:43","title":"Súlyos égési sérüléseket szenvedett két gyerek Pomázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b66518f-83fe-452a-8cf3-d2ae030022ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190806_Egy_abra_ami_megmutatja_hogy_nott_mamutta_a_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b66518f-83fe-452a-8cf3-d2ae030022ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47cc05-7183-45be-8974-ee5c3f3cc919","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Egy_abra_ami_megmutatja_hogy_nott_mamutta_a_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:29","title":"Egy ábra, ami megmutatja, hogy nőtt mamuttá a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha Washington is így tesz, reagálniuk kell, mondta az orosz elnök hétfőn.","shortLead":"Ha Washington is így tesz, reagálniuk kell, mondta az orosz elnök hétfőn.","id":"20190805_vlagyimir_putyin_oroszorszag_moszkva_nuklearis_raketa_washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f1f013-6573-4813-a949-8d0caa172743","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_vlagyimir_putyin_oroszorszag_moszkva_nuklearis_raketa_washington","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:01","title":"Új nukleáris rakéták fejlesztésébe kezdhetnek Putyinék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ember halt meg a lövöldözésben, az elkövető egy 21 éves fehér férfi. ","shortLead":"Húsz ember halt meg a lövöldözésben, az elkövető egy 21 éves fehér férfi. ","id":"20190804_Terrortamadasnak_neveztek_az_El_Pasoi_bevasarlokozponti_meszarlast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008f5130-847c-48da-9a9a-760f79c023cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Terrortamadasnak_neveztek_az_El_Pasoi_bevasarlokozponti_meszarlast","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:05","title":"Terrortámadásnak nevezték az El Pasó-i bevásárlóközponti mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire.","id":"20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0420f-8694-4169-ae8c-73a89f2725e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:41","title":"A nap fotói: őrült vagy zseni, aki így parkol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az építkezés miatt a következő néhány hónapban különös körültekintéssel kell megközelíteni a 2-es terminált. ","shortLead":"Az építkezés miatt a következő néhány hónapban különös körültekintéssel kell megközelíteni a 2-es terminált. ","id":"20190805_korforgalom_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831a741c-b8f8-4d89-983d-2c9acfef500f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_korforgalom_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. augusztus. 05. 21:59","title":"Turbókörforgalom épül a ferihegyi repülőtérnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7417ff-56f8-4951-90e4-b161e794a6a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint meglehetősen könnyű rosszindulatú programot futtatni a LibreOffice segítségével, ehhez csupán a LibreLogo makróra van szükség.","shortLead":"A jelek szerint meglehetősen könnyű rosszindulatú programot futtatni a LibreOffice segítségével, ehhez csupán...","id":"20190806_libreoffice_makro_virus_librelogo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae7417ff-56f8-4951-90e4-b161e794a6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58e30cf-41ee-4558-bb0f-579cbac7d24d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_libreoffice_makro_virus_librelogo","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:03","title":"Ha ingyenes Office van a gépén, vigyázzon, most könnyen bekaphat egy vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]