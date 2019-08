Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják az elkövetőt.","shortLead":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják...","id":"20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ff72f-a10d-49b9-a48c-da593545bc7f","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:02","title":"Exhumáltak Izraelben egy 37 éve meggyilkolt kislányt, hogy megtalálják az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","shortLead":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","id":"20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c356ee5-e3c4-44a2-a6ec-25ac80696137","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:05","title":"Új miniszobra van Budapestnek: egy Simpson-figura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f091ea-1d20-415f-943f-ce3e608e2179","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meleg párok forró csókjai egy vodka társaságában, szexuális zaklatás egy borotva reklámjában és egy HIV-fertőzött ember feneke óriásplakátokon. Nem a Coca-Cola az első vagy egyetlen cég, amely társadalmilag fontos témát karolt fel egy reklámkampányban, sőt a nagy márkáknak kifejezetten megéri, ha termékeikhez mélyebb szociális üzenetet is társítanak. Ügyes és félresikerült, bátor és botrányos, de az embereket minden esetben erősen megmozgató reklámokat gyűjtöttünk össze. ","shortLead":"Meleg párok forró csókjai egy vodka társaságában, szexuális zaklatás egy borotva reklámjában és egy HIV-fertőzött ember...","id":"20190806_Megis_hogy_mereszelik__reklamok_amelyek_a_Coca_Cola_plakatjainal_is_nagyobbat_szoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f091ea-1d20-415f-943f-ce3e608e2179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e307f0-d8df-4338-920b-5cd72c46b158","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Megis_hogy_mereszelik__reklamok_amelyek_a_Coca_Cola_plakatjainal_is_nagyobbat_szoltak","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:37","title":"Mégis, hogy merészelik? – reklámok, amelyek a Coca-Cola plakátjainál is nagyobbat szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","shortLead":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","id":"20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cd16a4-9dbb-4724-8c05-6f0f68abc392","keywords":null,"link":"/sport/20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:36","title":"Fucsovics visszatér a teniszválogatottba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem sikerül biztosítani az ügyeletet.","shortLead":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem...","id":"20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e948924-256c-4a1b-83b2-4e6530e4168a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","timestamp":"2019. augusztus. 06. 05:51","title":"Nincs szakorvos a Margit kórházban, nehézkes a gyomorvérzéses betegek ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50af4d1f-7632-4ab2-9a1f-7159b646eecc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogellenesen vették el.","shortLead":"Pedig az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogellenesen vették el.","id":"20190805_Semmit_nem_tett_eddig_a_kormany_hogy_rendezze_a_jogellenesen_elvett_rokkantnyugdijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50af4d1f-7632-4ab2-9a1f-7159b646eecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1726c4-91c3-4521-af99-404d2753347f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Semmit_nem_tett_eddig_a_kormany_hogy_rendezze_a_jogellenesen_elvett_rokkantnyugdijakat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:44","title":"Semmit nem tett eddig a kormány, hogy rendezze a jogellenesen elvett rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","shortLead":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","id":"20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f4c3a0-6bb9-4edd-bfd1-3ab13f19cfcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:24","title":"Katalógusfotózás közben bukott le az új Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítása szerint egy helyi képviselő írt neki, hogy induljon el a közös ellenzéki polgármesterjelölt ellen. Nevet egyelőre nem mondott. ","shortLead":"Állítása szerint egy helyi képviselő írt neki, hogy induljon el a közös ellenzéki polgármesterjelölt ellen. Nevet...","id":"20190806_Fideszes_kepviselo_probalta_ravenni_a_bajai_langosost_hogy_induljon_el_polgarmesternek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7f3026-6e82-4337-a943-a2eeefc88500","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Fideszes_kepviselo_probalta_ravenni_a_bajai_langosost_hogy_induljon_el_polgarmesternek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:53","title":"Bajai lángosos: egy fideszes képviselő próbálta rávenni, hogy induljon el polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]