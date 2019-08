Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Részt kíván venni a jegybank kötvényvásárlási programjában a T-Systems felvásárlására készülő, Mészáros Lőrinc üzleti köréhez tartozó 4iG. A cég közgyűlése szeptember 5-én dönt 30 milliárd forintnyi vállalati kötvény kibocsátásáról, ebből 20 milliárdot vehet meg az MNB. A 4iG bejelentette, hogyan akar pénzt szerezni a T-Systemsre

Megműtötték Kenderesi Tamás úszó térdét. Hatástalanították a „ketyegő bombát" Kenderesi Tamás térdében

Több alkalommal kormányzati gépet használt magánútjain a lengyel parlament kormánypárti elnöke, lemond posztjáról. Repülőzési botránya miatt lemondott a lengyel parlament elnöke

Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen megfontolások vezérlik a nagyérdeműt a Sziget Fesztiválon, amikor a helyszínen ételre vadászik. Döntő szempont-e a frissesség, magasról tesznek-e az egészséges táplálkozásra, illetve fontos-e nekik, hogy a nap végén ne csak energiájuk, de pénzük is maradjon a kiadós szórakozásra? Videónkból kiderül, hogy van-e lehetőség jól, bőségesen és olcsón enni a nyári fesztiválszezon csúcseseményén. Mit és mennyiért eszik a Sziget Fesztivál közönsége? – videó

Már járőröznek is a Szigeten az angol bobbik

Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is parádés. Csányi Sándor pezsgőt bonthat, hasít az OTP

A kispesti drukkerek tiltakoztak az UEFA döntése ellen. Görögtüzek borították be a Szabadság hidat

A 12 éves gyereknek napi szinten kellett gyógyszereket szednie. A gyógyszerei nélkül indult a Keleti pályaudvarra a világot látni akaró német fiú