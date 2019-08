Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek a Fideszből – számolt be a városi belviszály legújabb fejleményéről a 24.hu.","shortLead":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek...","id":"20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bac3c54-4f34-4ae8-881b-f8ceb6b26c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:30","title":"Szécsényben a belviszály miatt teljesen lenullázódott a Fidesz-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről, a migráció megállításáról és bolygónk jövőjéről is beszélt.","shortLead":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről...","id":"20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8c5b28-4d98-4eff-b023-dbcc1b0dc670","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:21","title":"Ferenc pápának Hitler jutott eszébe, amikor a szuverenizmusról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos az elkülönített cellájában végzett magával.","shortLead":"A milliárdos az elkülönített cellájában végzett magával.","id":"20190810_ongyilkos_borton_jeffrey_epstein_milliardos_emberkereskedelem_pedofilia_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350bd0ba-e6a1-4b4e-9243-83818ca1ba87","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_ongyilkos_borton_jeffrey_epstein_milliardos_emberkereskedelem_pedofilia_gyanuja","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:24","title":"Öngyilkos lett a börtönben Jeffrey Epstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencséje van, hogy még él – mondta egy rendőr arról a húszas éveiben járó férfiről, aki golyóálló mellényben, felfegyverkezve sétálgatott egy Missouri államban lévő Walmart áruházban. 