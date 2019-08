Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","shortLead":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","id":"20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca45be5-3783-458e-b182-8c71c69f4d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:41","title":"Ahány cég, annyiféle módon kell fizetni az elektromos autók töltéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625e74a9-32ee-4aa8-8386-3a56f04cb75e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olyan menő, mint egy hipersportos dubaji rendőrautó, de a járőrözési feladatokat vélhetően hibátlanul el tudja látni.","shortLead":"Nem olyan menő, mint egy hipersportos dubaji rendőrautó, de a járőrözési feladatokat vélhetően hibátlanul el tudja...","id":"20190809_rendorauto_lett_az_uj_skoda_scalabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625e74a9-32ee-4aa8-8386-3a56f04cb75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703377dc-5c55-4fc1-a807-f0ffda90c0ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_rendorauto_lett_az_uj_skoda_scalabol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:21","title":"Rendőrautó lett az új Skoda Scalából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078c0361-7680-4de8-a1e7-23796d5f7ca0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Időről-időre készülnek hasonló alkotások, de Lewis Wake videói mindenképp a legjobbak közt vannak. ","shortLead":"Időről-időre készülnek hasonló alkotások, de Lewis Wake videói mindenképp a legjobbak közt vannak. ","id":"20190809_Lewis_Wake_hires_tancjelenetek_zene_film_mozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078c0361-7680-4de8-a1e7-23796d5f7ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea688d0-e312-4ccc-978e-611333c0cd2a","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Lewis_Wake_hires_tancjelenetek_zene_film_mozi","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:25","title":"És most tapsoljuk meg a Twitter hősét, aki kicserélte a híres táncjelenetek zenéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított otthonától, miután tűzharcba torkollott a korrupcióval vádolt politikus letartóztatását célzó kísérlet. A tűzharcban egy ember meghalt, és 52-en szenvedtek kórházi ápolást követelő sebesüléseket. Az ostromról videó is készült.","shortLead":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított...","id":"20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bbbe4-07e0-4ef7-a362-5d1cd7dae665","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:28","title":"Véres tűzharcba torkollott a volt kirgiz elnök tervezett őrizetbe vétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ad0687-396f-43bc-afca-5f345f575abd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szereplők egymásra mutogatnak.","shortLead":"A szereplők egymásra mutogatnak.","id":"20190809_Kinek_jo_ha_99_forint_egy_kilo_dinnye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93ad0687-396f-43bc-afca-5f345f575abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfcc35b-dc6a-4b68-8940-abbec72d74e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Kinek_jo_ha_99_forint_egy_kilo_dinnye","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:06","title":"Kinek jó, ha 99 forint egy kiló dinnye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9af338-4447-4bb5-9d94-dddeb2dacbe7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negyvenhat migránst találtak egy kisteherautóban szerb határőrök a szerb-észak-macedón határhoz közeli Presevo körzetében - közölte a szerb közszolgálati televízió pénteken.","shortLead":"Negyvenhat migránst találtak egy kisteherautóban szerb határőrök a szerb-észak-macedón határhoz közeli Presevo...","id":"20190809_Felszaz_migranst_talaltak_Szerbiaban_egy_kisteherautoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9af338-4447-4bb5-9d94-dddeb2dacbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7ac732-78f5-451b-a637-be37aff677aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Felszaz_migranst_talaltak_Szerbiaban_egy_kisteherautoban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 19:56","title":"Félszáz migránst találtak Szerbiában egy kisteherautóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Rossz hete van az orosz hadseregnek: Szibériában újabb robbanások történtek abban a hadianyagraktárban, amelyet hétfőn már komoly detonációk ráztak meg, s közben egy kísérleti rakétatelepen felrobbant egy manőverező robotrepülőgép hajtóműve is. Utóbbi esetben radioaktív anyagok is kerültek a levegőbe, egyelőre nem tudni, pontosan mennyi.","shortLead":"Rossz hete van az orosz hadseregnek: Szibériában újabb robbanások történtek abban a hadianyagraktárban, amelyet hétfőn...","id":"20190809_Ujabb_robbanasok_a_sziberiai_loszerraktarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2ae5c4-46de-4c10-9542-5b2bd480f47d","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Ujabb_robbanasok_a_sziberiai_loszerraktarban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:56","title":"Újabb robbanások a szibériai lőszerraktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes előre megvenni az autópálya- és egyéb matricákat, mert akkor majd nem lehet, de a fizetési kötelezettség megmarad.\r

\r

","shortLead":"Érdemes előre megvenni az autópálya- és egyéb matricákat, mert akkor majd nem lehet, de a fizetési kötelezettség...","id":"20190808_Autosok_figyelem_behal_az_utdijfizetes_szombat_ejjel_par_orara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89aa07f4-0741-4fa7-b4f9-615101bdb2ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Autosok_figyelem_behal_az_utdijfizetes_szombat_ejjel_par_orara","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:44","title":"Autósok, figyelem, behal az útdíjfizetés szombat éjjel pár órára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]