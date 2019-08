Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec","c_author":"Kaufmann Balázs - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben melegebb van, mint a belvárosi aszfalton. A szakszervezet becslései szerint a legmelegebb napokon csak a buszok 20 százaléka üzemel előírás szerint, a sofőrök pedig gyakran 8-9 órát ülnek a felforrósodott fülkében. Nekiindultunk a városnak, és videón is megörökítettük, milyen az év egyik legmelegebb napján tömegközlekedni a fővárosban. ","shortLead":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben...","id":"20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c2da1-63e3-4ebe-9d43-8385f5722e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:33","title":"Budapest hőségriadó idején: 36 fok kint, 40 fok a BKV buszain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","shortLead":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","id":"20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909f4be9-d98b-4ef6-bc61-820358392b14","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:31","title":"Betegsége miatt nem indul újra polgármesternek a fideszes Riz Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de237921-4688-475f-a594-bc0cd7a43d3d","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Budapestről, az éjszakai életről és a liberalizmusról. ","shortLead":"Budapestről, az éjszakai életről és a liberalizmusról. ","id":"20190813_Hont_Ez_a_varos_egy_tavoli_bolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de237921-4688-475f-a594-bc0cd7a43d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d3ff0e-25cf-46dc-8777-d30df1b3a1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Hont_Ez_a_varos_egy_tavoli_bolygo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:50","title":"Hont: Ez a város egy távoli bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c8d652-8213-4cb0-b02b-cd1f7738b808","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy áldozatot kórházba kellett szállítani, de az állapota stabil. ","shortLead":"Egy áldozatot kórházba kellett szállítani, de az állapota stabil. ","id":"20190813_Kessel_tamadt_jarokelokre_egy_ferfi_Sydneyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61c8d652-8213-4cb0-b02b-cd1f7738b808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f739a45-95f8-4575-8d7e-016f3868cc59","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Kessel_tamadt_jarokelokre_egy_ferfi_Sydneyben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:03","title":"Késsel támadt járókelőkre egy férfi Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek egy árva petákja sincs az ebédre, az is jóllakhat. \r

","shortLead":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek...","id":"20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c909f1e-4771-474a-9644-57557f17e8f5","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:25","title":"A Lélek Konyhája – a házigazda Jon Bon Jovi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f76c74-0fcd-4ce0-989e-4a4988a01f9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Biztosak lehetünk benne, hogy az új regényadaptációt imádni fogják a mostani fiatalok is. Erre gyakorlatilag garancia a rendező személye és az a nagyon erős szereplőgárda, amit Greta Gerwig összerakott. ","shortLead":"Biztosak lehetünk benne, hogy az új regényadaptációt imádni fogják a mostani fiatalok is. Erre gyakorlatilag garancia...","id":"20190814_Zsenialis_szineszekkel_erkezik_az_uj_Kisasszonyok_adaptacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f76c74-0fcd-4ce0-989e-4a4988a01f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca05e26-3ae5-4d3d-8d8b-62615e267e89","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Zsenialis_szineszekkel_erkezik_az_uj_Kisasszonyok_adaptacio","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:28","title":"Zseniális színészekkel érkezik az új Kisasszonyok-adaptáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló időszakában.\r

","shortLead":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló...","id":"20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bc4e7-7349-4a33-9bde-06316e7af7fb","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"\"Emberek milliói vannak veszélyben\": világszerte jelentősen emelkedett a kanyarós megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86f6d4-1318-44af-95c1-652988b4cb4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Most azonosították a csontokat, az állat 130-150 ezer évvel ezelőtt élt. ","shortLead":"Most azonosították a csontokat, az állat 130-150 ezer évvel ezelőtt élt. ","id":"20190813_Osi_elefant_csontjait_talaltak_meg_a_varsoi_metro_epitese_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e86f6d4-1318-44af-95c1-652988b4cb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7557b416-3b42-4f26-bc45-bedde655d2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_Osi_elefant_csontjait_talaltak_meg_a_varsoi_metro_epitese_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:03","title":"Ősi elefánt csontjait találták meg a varsói metró építése közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]