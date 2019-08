Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legnagyobb számban lengyel, román, olasz és portugál állampolgárok folyamodtak ehhez. ","shortLead":"Legnagyobb számban lengyel, román, olasz és portugál állampolgárok folyamodtak ehhez. ","id":"20190815_brexit_letelepedesi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad7f495-d94b-45ec-a65d-8fec126ab2c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_brexit_letelepedesi_engedely","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:15","title":"31 ezer magyar kért már brit letelepedési engedélyt a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","shortLead":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","id":"20190815_Ontotta_a_golokat_aztan_amputalni_kellett_a_fiatal_futballista_labat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7609bd-b2d0-4a83-89ad-79dbe3f07ebd","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Ontotta_a_golokat_aztan_amputalni_kellett_a_fiatal_futballista_labat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:52","title":"Ontotta a gólokat, aztán amputálni kellett a fiatal futballista lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A frissen létrehozott elismerést Herczeg Ferencről, a Horthy-korszak Írófejedelméről nevezték el. ","shortLead":"A frissen létrehozott elismerést Herczeg Ferencről, a Horthy-korszak Írófejedelméről nevezték el. ","id":"20190815_Uj_allami_irodalmi_dijat_alapitott_Kasler_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21270557-a598-45ce-b61a-46581ef5f1d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190815_Uj_allami_irodalmi_dijat_alapitott_Kasler_Miklos","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:00","title":"Új állami irodalmi díjat alapított Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","shortLead":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","id":"20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fb1d1-7beb-4cc8-840c-cc0c712c4818","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:13","title":"8 milliót ér egy ilyen Toyota, amit épp ki akartak lopni az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","shortLead":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","id":"20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42acda8-e2f5-44cc-b93e-ed62831d5d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:36","title":"Korlátozni és ellenőrizni akarják az orosz tudósok külföldi kapcsolattartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában...","id":"20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fce8af-8b62-4d24-a2b8-295bdb0eb1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:44","title":"Egyre kevesebb diák bukik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretné az Apple, ha a felhasználók nem hivatalos forrásból származó akkumulátort tennének az iPhone-ba, ezért egy furcsa üzenettel bombázza őket. A cég most szerint mindez a vásárlókat szolgálja.","shortLead":"Nem szeretné az Apple, ha a felhasználók nem hivatalos forrásból származó akkumulátort tennének az iPhone-ba, ezért...","id":"20190815_iphone_iphone_akkumulator_csereje_figyelmezteto_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508df99c-a420-4b00-a50a-f94767d251cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_iphone_iphone_akkumulator_csereje_figyelmezteto_uzenet","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:33","title":"Akkumulátorügy: az Apple szerint a felhasználókat védik az ijesztgetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","shortLead":"Eltört az egyik kardántengelye, egy másik hajóval vontatták a partra. ","id":"20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f940d6-3d5a-4b01-a48e-a9de8aef098c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Menet_kozben_elromlott_es_magatehetetlenul_sodrodott_a_szantodi_komp","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:11","title":"Menet közben elromlott és magatehetetlenül sodródott a szántódi komp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]