[{"available":true,"c_guid":"fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétvégi aukción adták volna el az eddig messze a világ legdrágább autóját. Tulajdonosa 70 millió dollár remélt érte. Csak sajnos az a fránya angol nyelv közbeszólt.","shortLead":"Egy hétvégi aukción adták volna el az eddig messze a világ legdrágább autóját. Tulajdonosa 70 millió dollár remélt...","id":"20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a98af7-8c3b-4abe-8555-247445ef348f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:58","title":"Elképesztő félreértés miatt nem sikerült eladni a világ legelső Porschéjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal kutatói. Meg akarják tudni, melyik az erősebb az olvadást kiváltó tényezők közül.","shortLead":"A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal kutatói. Meg...","id":"20190821_gronlandi_jegolvadas_merese_nasa_szondak_nasa_omg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790805af-4dd1-4197-84b2-7ba48390ea93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_gronlandi_jegolvadas_merese_nasa_szondak_nasa_omg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:03","title":"Rámérnek Grönlandra a NASA kutatói – az eredmény kulcsfontosságú lehet a Föld jövője szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett, amely számos civil szervezetnek az otthona is egyben.","shortLead":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett...","id":"20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9071bd7e-6292-4bbd-b9ab-cfaca7f346b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:33","title":"Amerikai demokrata politikusok nyílt levelet írtak az Auróra ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft két kritikus biztonsági rést fedezett fel a rendszerében, ezért az azonnali frissítést ajánlja a Windowst 10-et használóknak.","shortLead":"A Microsoft két kritikus biztonsági rést fedezett fel a rendszerében, ezért az azonnali frissítést ajánlja a Windowst...","id":"20190820_windows_10_sebezhetoseg_remote_desktop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e2f6c-b4d4-406d-ab4e-65d65ff187b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_windows_10_sebezhetoseg_remote_desktop","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:03","title":"Windows 10-et használ? Azonnal frissítsen, mert nagy lehet a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte Hold körüli keringését a Csandraján-2 indiai űrszonda kedden - közölte az az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO).","shortLead":"Megkezdte Hold körüli keringését a Csandraján-2 indiai űrszonda kedden - közölte az az Indiai Űrkutatási Szervezet...","id":"20190820_India_lehet_a_negyedik_Holdra_szallo_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749c3cf5-57a8-460b-975f-e362f6b143cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_India_lehet_a_negyedik_Holdra_szallo_allam","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:03","title":"India lehet a negyedik Holdra szálló állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai alapján az infláció háromszorosával, egyetlen év alatt átlagosan 8,4 százalékkal drágult a kenyér. A félbarna az átlagnál is nagyobb mértékben, 14 százalékkal lett drágább.","shortLead":"A KSH adatai alapján az infláció háromszorosával, egyetlen év alatt átlagosan 8,4 százalékkal drágult a kenyér...","id":"20190820_Sokat_dragult_a_kenyer_az_elmult_egy_evben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c0a104-c6a7-4709-8765-777360b9ab21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190820_Sokat_dragult_a_kenyer_az_elmult_egy_evben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:16","title":"Sokat drágult a kenyér az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk a készítők. A szereplőgárdával nagyjából hónapok óta tisztában vagyunk, de a film címe még csak most derült ki. ","shortLead":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk...","id":"20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff031da-4f72-4092-a6eb-fa2f3388a5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:58","title":"Bejelentették a 25. James Bond-film címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. ","shortLead":"Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. ","id":"20190821_A_felmillio_Swift_es_Astra_orszaga_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d94bc5-ce13-44a7-b5cf-0a25aeb17d82","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_felmillio_Swift_es_Astra_orszaga_vagyunk","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:22","title":"A félmillió Swift és Astra országa vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]