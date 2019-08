Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Hogy a játék most nem babra megy, azt jelzik a különféle vasalt és vasalatlan herék zavarórepülései: a fővárost elveszítheti a Fidesz, és ezt tudja.","shortLead":"Hogy a játék most nem babra megy, azt jelzik a különféle vasalt és vasalatlan herék zavarórepülései: a fővárost...","id":"201934_ostrom_elott_es_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c080b3e-f40f-4136-a603-44ee995d554e","keywords":null,"link":"/itthon/201934_ostrom_elott_es_utan","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:00","title":"Tóta W. Árpád: Ostrom előtt és után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190825_lite_telefonok_velemeny_windows_10_hiba_frissites_gronland_jegtakaro_nasa_facebook_adatvedelem_legnepszerubb_telefongyartok_europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab59ede-7141-4da9-be7f-6bf5ba3b2d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lite_telefonok_velemeny_windows_10_hiba_frissites_gronland_jegtakaro_nasa_facebook_adatvedelem_legnepszerubb_telefongyartok_europaban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:03","title":"Ez történt: két igen \"kellemetlen\" hibát találtak a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","shortLead":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","id":"20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c93f4e-fded-42af-99c7-0754cf9b56d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:19","title":"Magyar tűzoltók is mennének oltani az amazóniai erdőtüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a70e789-b31b-4764-bfbe-45ef57651494","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban a G7-es országcsoport szombat este Biarritzban megkezdődött csúcsértekezlete ellen. A szomszédos Bayonne-ban a rendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be több száz tüntetővel szemben, aki egy be nem jelentett megmozduláson vonult fel a városközpontban.","shortLead":"Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban...","id":"20190825_Konnygazt_vetettek_be_a_G7_elleni_tuntetesen_Bayonneban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a70e789-b31b-4764-bfbe-45ef57651494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24f1f5-6aab-418a-8799-b5cb6c7d5265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Konnygazt_vetettek_be_a_G7_elleni_tuntetesen_Bayonneban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:39","title":"Könnygázt vetettek be a G7 elleni tüntetésen Bayonne-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mindenkinek csak ártanak.","shortLead":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról...","id":"20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf83038-9fe4-4f63-a16b-4b9fba4ebfa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:46","title":"Macron: a kereskedelmi háborúk senkinek sem jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed3a9ad-0d43-4926-b836-651d6debf0c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szakértő: komoly egészségi kockázatot jelenthetnek egyes egzotikus ízeltlábúak.","shortLead":"Szakértő: komoly egészségi kockázatot jelenthetnek egyes egzotikus ízeltlábúak.","id":"20190825_A_klimavaltozassal_uj_szunyogfajok_is_erkeznek_Ez_veszelyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed3a9ad-0d43-4926-b836-651d6debf0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca209aa-bef2-4c3c-b279-fdf18fe07195","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_klimavaltozassal_uj_szunyogfajok_is_erkeznek_Ez_veszelyes","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:33","title":"A klímaváltozással új szúnyogfajok is érkeznek. Ez veszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant - jelentette az izraeli média vasárnap.","shortLead":"Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant...","id":"20190825_Izraeli_dronok_zuhantak_egy_bejrutban_a_Hezbollahkozpontra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a8d759-4004-4c05-967d-a39a0a70244f","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Izraeli_dronok_zuhantak_egy_bejrutban_a_Hezbollahkozpontra","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:52","title":"Izraeli drónok zuhantak Bejrútban a Hezbollah-központra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindkét egység 500 méteren érte dobogóra. ","shortLead":"Mindkét egység 500 méteren érte dobogóra. ","id":"20190825_Kajakkenuvb_a_noi_kenu_kettes_ezust_Kozak_Danuta_kajak_egyesben_bronzermes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06005a1-9539-4f17-8b43-fa592e28f640","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_a_noi_kenu_kettes_ezust_Kozak_Danuta_kajak_egyesben_bronzermes","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:01","title":"Kajak-kenu-vb: a női kenu kettes ezüst-, Kozák Danuta kajak egyesben bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]