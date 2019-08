Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok az emberek, akiknél az infarktus kockázata áll fenn. A szívinfarktus korai, személyre szabott előrejelzését kutatja a Semmelweis Egyetem Maurovich-Horvat Pál, aki nemrég újabb akadémiai támogatást kapott precíziós orvoslási módszerének kidolgozásához.","shortLead":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok...","id":"20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d461a5db-4016-4218-80cb-7e5a33b93a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:03","title":"Egy magyar kutató egy egyszerű vérvételből megmutatná, kinél esélyes a szívinfarktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a36f7b2-448e-4ba0-b3cf-b5173c2d0dce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A HÉV-állomás mellett épül parkoló az ingázóknak.","shortLead":"A HÉV-állomás mellett épül parkoló az ingázóknak.","id":"20190826_350_ferohelyes_PR_parkolohely_epul_Bekasmegyernel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a36f7b2-448e-4ba0-b3cf-b5173c2d0dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c986ff4-4716-4241-99f0-f91947c91c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_350_ferohelyes_PR_parkolohely_epul_Bekasmegyernel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:55","title":"350 férőhelyes P+R parkolóhely épül Békásmegyernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcae98b-ee85-4fe7-9ada-209fc0549399","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc évvel ezelőtt a HVG közölt először interjú Orbán Viktorral. Babus Endrével, a portréinterjú készítőjével elevenítettük fel az akkori emlékeit.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt a HVG közölt először interjú Orbán Viktorral. Babus Endrével, a portréinterjú készítőjével...","id":"20190826_orban_elso_interju_babus_endre_hvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fcae98b-ee85-4fe7-9ada-209fc0549399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee3d821-b371-4066-aa4b-c36f25efe119","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_orban_elso_interju_babus_endre_hvg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:00","title":"Megfigyelték, miután megcsinálta az első interjút Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","id":"20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ec312-8be6-463f-ad3a-8ecb55336d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:21","title":"Dróntámadás és géppuska ellen is véd a legújabb BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica-botrány kirobbanásakor Mark Zuckerberg azzal védekezett, hogy ő sem tudott a háttérben folyó adatgyűjtésről. Új, eddig titkolt e-mailek tanúsága szerint ez nem teljesen volt igaz.","shortLead":"A Cambridge Analytica-botrány kirobbanásakor Mark Zuckerberg azzal védekezett, hogy ő sem tudott a háttérben folyó...","id":"20190826_facebook_belso_email_cambridge_analytica_adatgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360eb9f6-fbf6-44eb-b0bb-05a6da6a97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_facebook_belso_email_cambridge_analytica_adatgyujtes","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:03","title":"Ez az az e-mail, amit a Facebook mindenáron el akart titkolni ön elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","shortLead":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","id":"20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d702d-d8ea-4fb9-8eaa-c490d3329047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:45","title":"Újranyithat egy régi bánya Pilisvörösváron, az önkormányzat nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez való jogot, illetve az embertelen bánásmód tilalmát annak a Szergej Magnyitszkijnak az ügyében, akit egy évig tartottak fogva adócsalás miatt, eközben nem megfelelő orvosi ellátást kapott, és gumibottal bántalmazták is, mondta ki a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A férfi korrupciós ügyeket leplezett le, 2009-ben halt meg a börtönben. \r

\r

","shortLead":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és...","id":"20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c29485-88ed-4ae2-a370-1fe3dbd36de8","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Az_orosz_allam_felelos_a_vizsgalati_fogsagban_meghalt_korrupcioellenes_aktivista_halalaert_mondta_ki_a_Strasbourgi_Birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:25","title":"Az orosz állam felelős a korrupcióellenes aktivista haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„A demokrácia forog kockán. Itt az ideje a szolidaritásnak.” Ezzel a jelszóval indított angol nyelvű nemzetközi hírlevelet a Gazeta Wyborcza, a legfontosabb lengyel ellenzéki napilap, felidézve az egykori Szolidaritás Szakszervezet 1980-as jelszavát is, amely szerint (bár akkor nagy „S”-sel írták) „Nincs szabadság szolidaritás nélkül.” ","shortLead":"„A demokrácia forog kockán. Itt az ideje a szolidaritásnak.” Ezzel a jelszóval indított angol nyelvű nemzetközi...","id":"20190826_Nemzetkozi_szolidaritast_ker_a_legnagyobb_lengyel_ellenzeki_lap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42064992-e1bd-4de5-a295-5df0ff579f40","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Nemzetkozi_szolidaritast_ker_a_legnagyobb_lengyel_ellenzeki_lap","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:50","title":"Nemzetközi szolidaritást kér a legnagyobb lengyel ellenzéki lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]