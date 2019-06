Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","shortLead":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","id":"20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89b4a-94d0-4de7-8955-c6ed861e2bca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 17:13","title":"Kevesebb híradó, több bulvár és reklám – módosít a médiaszabályozáson a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hegedűs Zoltán a Facebookon jelentette be, hogy visszavonul a közélettől. Sajnálni azért nem kell, találtak neki feladatot. ","shortLead":"Hegedűs Zoltán a Facebookon jelentette be, hogy visszavonul a közélettől. Sajnálni azért nem kell, találtak neki...","id":"20190605_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_fidesz_hegedus_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f7f3c8-23b2-418b-bd0d-7d762b9034b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_fidesz_hegedus_zoltan","timestamp":"2019. június. 05. 13:24","title":"Visszavonul, de nem hagyják az út szélén Márki-Zay fideszes ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7,6 milliárd forintra értékelték a cégeket, amelyeket önként felajánlottak a KESMA-nak, emellett 6,7 milliárd forint pénz érkezett magánszemélyektől.","shortLead":"7,6 milliárd forintra értékelték a cégeket, amelyeket önként felajánlottak a KESMA-nak, emellett 6,7 milliárd forint...","id":"20190606_14_milliard_forintos_vagyont_szerzett_a_kormanykozeli_mediaalapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717f314d-6049-4c81-b922-8eb5728f1e61","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_14_milliard_forintos_vagyont_szerzett_a_kormanykozeli_mediaalapitvany","timestamp":"2019. június. 06. 06:24","title":"14 milliárd forintos vagyont szerzett a kormányközeli médiaalapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190605_zivataros_lesz_a_csutortok_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b7701c-10e6-4e56-a1c3-db630ca11101","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_zivataros_lesz_a_csutortok_is","timestamp":"2019. június. 05. 20:23","title":"Zivataros lesz a csütörtök is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"27 ezren kapták meg tavaly a hőn áhított uniós kék kártyát Németországban, ahol ezzel minden korábbi rekord megdőlt. Ez a megelőző évhez képest 25,4%-os növekedést jelent. Soha még ekkora emelkedést nem tapasztaltak. ","shortLead":"27 ezren kapták meg tavaly a hőn áhított uniós kék kártyát Németországban, ahol ezzel minden korábbi rekord megdőlt...","id":"20190606_Magneskent_vonzza_Nemetorszag_a_jol_kepzett_jol_fizetett_migransokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46ee6f3-2cc5-4f47-9886-57c3ef951e3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Magneskent_vonzza_Nemetorszag_a_jol_kepzett_jol_fizetett_migransokat","timestamp":"2019. június. 06. 10:58","title":"Mágnesként vonzza Németország a jól képzett bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat kettős győzelemmel vívta ki a részvételt a tornán.","shortLead":"A csapat kettős győzelemmel vívta ki a részvételt a tornán.","id":"20190605_kezilabda_vilagbajnoksag_selejtezo_noi_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90a03ac-b0d1-4208-8a42-81534b80595a","keywords":null,"link":"/sport/20190605_kezilabda_vilagbajnoksag_selejtezo_noi_valogatott","timestamp":"2019. június. 05. 20:16","title":"Kijutott a vébére a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbab940-e1cb-4f09-9b7a-631a8329ad49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta mellett egyedüli cégként levelet kézbesítő City Mail hat éve veszteséges, mára két szellemi dolgozója maradt.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Posta mellett egyedüli cégként levelet kézbesítő City Mail hat éve veszteséges, mára két szellemi dolgozója...","id":"20190605_A_Meszarosuzlettars_postai_cegnek_12_nap_alatt_kene_eltuntetni_250_millio_adossagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efbab940-e1cb-4f09-9b7a-631a8329ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d8b5e2-d0f4-4e94-8367-2dbbaaab3342","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_A_Meszarosuzlettars_postai_cegnek_12_nap_alatt_kene_eltuntetni_250_millio_adossagot","timestamp":"2019. június. 05. 10:49","title":"A Mészáros-üzlettárs postai cégnek 12 nap alatt kéne eltüntetnie 250 millió adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bolgár vádlottak arra panaszkodtak, hogy nem értik, mit mond a tolmács. Ezért új fordító kirendeléséről döntött a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy másodfokú tárgyalásán csütörtökön a Szegedi Ítélőtábla.","shortLead":"A bolgár vádlottak arra panaszkodtak, hogy nem értik, mit mond a tolmács. Ezért új fordító kirendeléséről döntött a 71...","id":"20190606_halalkamion_embercsempeszet_masodfok_targyalas_tolmacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871b0021-98c1-4760-89cb-0d900a231438","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_halalkamion_embercsempeszet_masodfok_targyalas_tolmacs","timestamp":"2019. június. 06. 12:55","title":"Halálkamion: rendkívüli biztonsági intézkedések között zajlik a per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]