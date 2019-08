Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95a841e2-f40c-4168-b590-050ed73d4933","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók megállapítása szerint az optimista emberek jóval tovább élnek, mint a pesszimisták. ","shortLead":"Amerikai kutatók megállapítása szerint az optimista emberek jóval tovább élnek, mint a pesszimisták. ","id":"20190826_optimizmus_elettartam_pesszimizmus_bostoni_orvosi_egyetem_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a841e2-f40c-4168-b590-050ed73d4933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfa643f-49b4-4c77-a5b5-fe8d29a84505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_optimizmus_elettartam_pesszimizmus_bostoni_orvosi_egyetem_kutatas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:26","title":"Optimista ön? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","shortLead":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","id":"20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1efedae-4816-4d22-aa2c-13460379fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:44","title":"Csak elektromos taxik kaphatnak engedélyt Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De minek.","shortLead":"De minek.","id":"20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757d012-4c75-45e6-9f26-c7859defd2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:18","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","shortLead":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","id":"20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2c4f93-d44a-4f88-972f-0d173d6cd05e","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:23","title":"Újabb aranyérem a szegedi kajak-kenu világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190827_Elkepeszto_angol_forditassal_sokkolja_a_szemeteloket_az_ITM","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad928b-7b83-46b2-b6f4-0f35f58ab175","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Elkepeszto_angol_forditassal_sokkolja_a_szemeteloket_az_ITM","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:46","title":"Elképesztő angol fordítással sokkolja a szemetelőket az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bebdb8-b288-4208-9667-f2f4ed04741a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hajtómű menet közben állt le, a gép még 2 órát repült ezután.","shortLead":"A hajtómű menet közben állt le, a gép még 2 órát repült ezután.","id":"20190826_Leallt_az_egyik_hajtomu_megis_folytatta_utjat_Praga_fele_egy_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4bebdb8-b288-4208-9667-f2f4ed04741a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b1b6da-572c-4187-92e5-3a824e1f6d0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Leallt_az_egyik_hajtomu_megis_folytatta_utjat_Praga_fele_egy_Boeing","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:06","title":"Leállt az egyik hajtómű, mégis folytatta útját Prága felé egy Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült petesejtet kiemelni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból – jelentette be a kenyai turisztikai és vadvédelmi minisztérium képviselője. Najib Balala azt reméli, a petesejteket mesterségesen megtermékenyíthetik, hogy megmentsék a fajt a kihalástól. ","shortLead":"Sikerült petesejtet kiemelni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból – jelentette be a kenyai turisztikai és...","id":"20190825_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_petesejtek_megtermekenyites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b622aaf-2e1d-4bf1-a314-6f850e963a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_petesejtek_megtermekenyites","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:03","title":"Az utolsó utáni esély: sikerült petesejtet kinyerni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","shortLead":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","id":"20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a8abc3-6be4-48e6-a8b4-764ca343731e","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:44","title":"Fotózzon főpolgármester-jelölt nélküli főpolgármester-jelölti kampánypultokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]