[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 13 megyére adtak ki figyelmeztetést az időjárás miatt.","shortLead":"Összesen 13 megyére adtak ki figyelmeztetést az időjárás miatt.","id":"20190828_A_hoseget_es_a_viharokat_sem_usszuk_meg_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531a8a4a-4398-408f-a15b-72c1c53a1a54","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_A_hoseget_es_a_viharokat_sem_usszuk_meg_ma","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:47","title":"A hőséget és a viharokat sem ússzuk meg ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","shortLead":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","id":"20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4d8780-c6f0-465f-bbd4-83e8af098458","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:16","title":"Jordán Tamás Szombathely díszpolgára lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még így is jön a bevétel, keleten pedig vendégből és bevételből is egyre több van.","shortLead":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még...","id":"20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c41b41-346e-4af7-bcac-f7f0643e90a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:13","title":"Megérte árat emelni a fürdőkben, nagyot nőtt a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8e8ff2-6027-4daa-8d9c-0edd44f15dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók iránt akár csak minimális rajongást mutatók számára is rossz látni, hogy milyen állapotban van ez az olasz sportkocsi. Ami hamarosan szerencsére régi fényében pompázhat.","shortLead":"Az autók iránt akár csak minimális rajongást mutatók számára is rossz látni, hogy milyen állapotban van ez az olasz...","id":"20190827_fajdalmas_fotok_ezt_muvelte_a_sivatag_a_szuperritka_regi_maseratival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8e8ff2-6027-4daa-8d9c-0edd44f15dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6026b02b-fca4-4392-8cf4-14061967b217","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_fajdalmas_fotok_ezt_muvelte_a_sivatag_a_szuperritka_regi_maseratival","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:21","title":"Fájdalmas fotók: ezt művelte a sivatag a szuperritka régi Maseratival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László szerint az MTA-s törvény sérti a tudomány szabadságára és a tulajdonra vonatkozó alkotmányi cikkelyeket.","shortLead":"Lovász László szerint az MTA-s törvény sérti a tudomány szabadságára és a tulajdonra vonatkozó alkotmányi cikkelyeket.","id":"20190827_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33eb4abe-2504-4509-a028-d1a7246b161e","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MTA","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:13","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az MTA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","shortLead":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","id":"20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ff423-4ac6-48b5-b02b-d7dae147d221","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:11","title":"Beismerő vallomást tett az apát és fiát agyonlövő nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb298734-ab9a-4ea4-8e9e-5a706bb0bf67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy új hibavadász program keretében azokat jutalmazza, akik az újgenerációs böngészőben, azaz a Chromium-alapú Edge-ben találnak hibát. Minél nagyobbat, annál több pénz ütheti a markukat.","shortLead":"A Microsoft egy új hibavadász program keretében azokat jutalmazza, akik az újgenerációs böngészőben, azaz...","id":"20190828_microsoft_bug_bounty_program_chromium_alapu_edge_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb298734-ab9a-4ea4-8e9e-5a706bb0bf67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded338af-bc44-4eac-84e9-87072b4414db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_microsoft_bug_bounty_program_chromium_alapu_edge_bongeszo","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:03","title":"Aki ügyes, az most sok pénzt kaphat a Microsofttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a bútorokat is hamisítják.","shortLead":"Már a bútorokat is hamisítják.","id":"20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51ec4fb-f98a-4d5a-a523-c95638a1df1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:20","title":"Hamis Gucci és Chanel bútorokkal volt tele egy raktár Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]