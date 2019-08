Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A XXI. Század Intézetnél Schmidt Márián kívül Deák Dániel maradt ott vezető elemzőként, Lánczi Tamás és a csapatának mondott további 10 ember azonban távozott. Deák abban bízik, az intézet magára talál, ő azért marad, mert jól érzi magát. Század Intézetnél Schmidt Márián kívül Deák Dániel maradt ott vezető elemzőként, Lánczi Tamás és a csapatának mondott további 10 ember azonban távozott. Deák abban bízik, az intézet magára talál, ő azért marad, mert jól érzi magát. 2019. augusztus. 28. 20:34 Deák Dániel Schmidt Mária megpuccsolásáról: Mindenkinek vannak kudarcok az életében A 24.hu szerint mostanra kiélezettnek tűnik a verseny a két esélyes főpolgármester-jelölt között. 2019. augusztus. 30. 07:25 Elolvadt Tarlós előnye a Fideszhez képest, szoros verseny lesz Karácsonnyal A jelenlegi városvezetőt nyilvántartásba vette a Fővárosi Választási Bizottság az októberi önkormányzati választásra mint a Fidesz és a KDNP közös jelöltjét. 2019. augusztus. 28. 17:18 Tarlós az első hivatalos főpolgármester-jelölt A magyar külügyminiszter ismét kifejezte örömét, hogy nemsokára véget ér a bizottság mandátuma, és ismét olyan törekvéseket tulajdonított neki, amelyek nem jönnek össze a statisztikákkal. 2019. augusztus. 29. 15:33 Szijjártó: Ebben az Európai Bizottságban az a legjobb, hogy hamarosan lecserélődik Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra Giuseppe Contét kérje fel a kormányalakításra Rómában. 2019. augusztus. 28. 14:53 Csodafegyvernek hitte Salvini a kormánybuktatást, most mégis ő láthatja kárát Kína szerint csak rutinmozgás történik, de Hongkongban pattanásig feszült a helyzet. 2019. augusztus. 29. 12:47 Újabb kínai csapatok érkeztek Hongkongba Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. 2019. augusztus. 29. 15:34 Egy fillért sem kaptak még a Facebookon gyűjtött pénzből az Amazóniáért kiálló szervezetek "Szükségtelen politikai vitákra" hivatkozva fújta le a sportcsarnokos-parkolóházas tervet az önkormányzat. 2019. augusztus. 29. 21:57 Lefújták a Szent János Kórház mellé tervezett sportcsarnok tervezését

