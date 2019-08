Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7daa9671-1863-4826-ac55-911814477d97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Utazási Irodák Szövetsége egyeztetést kezdeményezett tagjai körében. ","shortLead":"A Magyar Utazási Irodák Szövetsége egyeztetést kezdeményezett tagjai körében. ","id":"20190830_Ha_ez_sikerul_mostantol_egy_osszegben_latja_majd_mennyibe_kerul_az_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7daa9671-1863-4826-ac55-911814477d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5318a3-167a-4a16-a97c-75dc6d71c101","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Ha_ez_sikerul_mostantol_egy_osszegben_latja_majd_mennyibe_kerul_az_utazas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:11","title":"Ha ezt betartják az utazási irodák, egy összegben látja majd, mennyibe kerül az út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik csapat a Ludogorec lesz a H jelű csoportban – derült ki a nyoni sorsoláson. ","shortLead":"A harmadik csapat a Ludogorec lesz a H jelű csoportban – derült ki a nyoni sorsoláson. ","id":"20190830_europa_liga_sorsolas_fradi_cszka_espanyol_ludogorec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8f42d-b4f0-409b-b0df-3ccd585f7b4a","keywords":null,"link":"/sport/20190830_europa_liga_sorsolas_fradi_cszka_espanyol_ludogorec","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:47","title":"EL-sorsolás: a CSZKA Moszkvával és az Espanyollal is játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások.","id":"20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed47578-063a-49a1-9c49-5432880dfb26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:25","title":"Csúcsdöntés az egészségügyben - az adósságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pisztolyokkal, kardokkal és vasvillával felfegyverkezve feszült egymásnak két család csütörtök éjszaka Ráckevén. A bandaháború hátterében a Blikk szerint valószínűleg a drogkereskedelem állhat. A lap úgy tudja az egyik társaság kábítószert adott el a másiknak, a szertől azonban valaki rosszul lett, és veréssel torolták meg a rossz minőségű anyagot.","shortLead":"Pisztolyokkal, kardokkal és vasvillával felfegyverkezve feszült egymásnak két család csütörtök éjszaka Ráckevén...","id":"20190831_Rossz_minosegu_drog_allhat_a_rackevei_osszecsapas_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0409c2fc-1f46-4de1-acd4-c6caed023b13","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Rossz_minosegu_drog_allhat_a_rackevei_osszecsapas_mogott","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:24","title":"Rossz minőségű drog állhat a ráckevei összecsapás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök levélben köszönte meg Salvini munkáját.","shortLead":"A miniszterelnök levélben köszönte meg Salvini munkáját.","id":"20190829_orban_viktor_matteo_salvini_olasz_kormanyvalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91abd24-caa3-478f-87a9-87777b087702","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_orban_viktor_matteo_salvini_olasz_kormanyvalsag","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:41","title":"Orbán Salvininek: Harcostársként tekintünk önre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem magát az aranytömböt hamisítják, mert azzal nagyon gyorsan le lehetne bukni, hanem a logót. Nem magát az aranytömböt hamisítják, mert azzal nagyon gyorsan le lehetne bukni, hanem a logót. A négy nagy svájci finomító logója önmagában is aranyat ér, mert ezt látva az ellenőrző hatóságok nem érdeklődnek: honnan is érkezett a nemesfém, amelynek ára jó magasan van azóta, hogy megsűrűsödtek a felhők a globális gazdaság fölött. A négy nagy svájci...","id":"20190830_A_kereskedelmi_haboruban_is_fontos_fegyver_a_hamis_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b49f25-99e1-4858-80d1-2da0ddf8169f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_A_kereskedelmi_haboruban_is_fontos_fegyver_a_hamis_arany","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:42","title":"A kereskedelmi háborúban is fontos fegyver a hamis arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig itt tartunk. Még mindig itt tartunk. Telefonon hívják majd az embereket, nehéz összeszámolni, hányadik kampány ez, ahol bevetik a „kerítésbontó ellenzék" toposzt. Telefonon hívják majd az embereket, nehéz összeszámolni, hányadik kampány ez, ahol bevetik...","id":"20190830_A_Fidesz_kampanyt_indit_arrol_hogy_Gyurcsanyek_lebontanak_a_keritest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991e27fd-2827-4849-847d-95795154c520","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_Fidesz_kampanyt_indit_arrol_hogy_Gyurcsanyek_lebontanak_a_keritest","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:49","title":"A Fidesz megint azzal kampányol, hogy Gyurcsányék le akarják bontani a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A súlyos baleset miatt jelentős a torlódás.","shortLead":"A súlyos baleset miatt jelentős a torlódás.","id":"20190830_baleset_m5_kamion_szemelyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1030e75d-30cf-4c65-80d7-c4d667e057c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_baleset_m5_kamion_szemelyauto","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:55","title":"Kamion alá szorult egy autó az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]