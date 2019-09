Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a18dd9-8c88-420f-b35a-054ecf40adab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egymás üzeneteinek, cseteléseinek olvasása, nyomozás a másik után – az internet lehetőségei a párokat is kísértésbe viszik. Kötődési stílusunktól is függ, hogy hol szabunk megálljt. És bizony, a következményekkel sem árt tisztában lenni.","shortLead":"Egymás üzeneteinek, cseteléseinek olvasása, nyomozás a másik után – az internet lehetőségei a párokat is kísértésbe...","id":"20190910_Ha_on_is_szokott_nyomozni_a_neten_a_parja_netan_a_gyereke_utan_erdemes_ezt_elolvasnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a18dd9-8c88-420f-b35a-054ecf40adab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df24dc47-c009-41f5-8193-42e59449936b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190910_Ha_on_is_szokott_nyomozni_a_neten_a_parja_netan_a_gyereke_utan_erdemes_ezt_elolvasnia","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:15","title":"Ha ön is szokott nyomozni a neten a párja, netán a gyereke után, érdemes ezt elolvasnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","shortLead":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","id":"20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa23b6f4-be01-4c5d-ab51-858ca125e702","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:26","title":"Keresik a nőt, aki életveszélyes állapotban hagyta el a kórházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a szálloda azonnal észlelte a hibát és visszautalta a nőnek a pénzt, a tranzakciós díjak miatt komoly adóssága lett. ","shortLead":"Bár a szálloda azonnal észlelte a hibát és visszautalta a nőnek a pénzt, a tranzakciós díjak miatt komoly adóssága...","id":"20190911_Forint_helyett_euroban_terhelte_meg_egy_brit_no_kartyajat_egy_budapesti_hotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30704208-17b0-4cf2-bae8-a6cc0c94692e","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Forint_helyett_euroban_terhelte_meg_egy_brit_no_kartyajat_egy_budapesti_hotel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:26","title":"Forint helyett euróban terhelte meg egy brit nő kártyáját egy budapesti hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ba0fa-9d2a-4d43-9707-03afc3d4804b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idén is lélekharangok megkondítása közben sorolták fel a terrortámadás halálos áldozatainak neveit.","shortLead":"Idén is lélekharangok megkondítása közben sorolták fel a terrortámadás halálos áldozatainak neveit.","id":"20190911_A_2001_szeptember_11i_terrortamadasok_aldozataira_emlekeztek_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ba0fa-9d2a-4d43-9707-03afc3d4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9086754d-43d0-48d1-957f-f97ef163edce","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_A_2001_szeptember_11i_terrortamadasok_aldozataira_emlekeztek_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:23","title":"A 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozataira emlékeztek az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d83ed-4f51-4185-8f67-1681c4555e9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű sportmodell fogyasztását és károsanyag-kibocsátását lágyhibrid-rendszer hivatott csökkenteni.","shortLead":"A nagy teljesítményű sportmodell fogyasztását és károsanyag-kibocsátását lágyhibrid-rendszer hivatott csökkenteni.","id":"20190911_hibrid_v8_600_loerovel_erkezett_meg_az_uj_audi_rs7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f33d83ed-4f51-4185-8f67-1681c4555e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cbd62d-fe9f-471c-aacb-af486669299b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_hibrid_v8_600_loerovel_erkezett_meg_az_uj_audi_rs7","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:59","title":"Hibrid V8: 600 lóerővel érkezett meg az új Audi RS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df07ede-881d-4864-985e-c038c484a575","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Szinte hihetetlen, de elkövette ugyanazt a hibát még egyszer a MÁV, amit már júniusban is. Ezúttal a Nyugati pályaudvar csomópontvezetőjének állásába került.","shortLead":"Szinte hihetetlen, de elkövette ugyanazt a hibát még egyszer a MÁV, amit már júniusban is. Ezúttal a Nyugati pályaudvar...","id":"20190911_A_MAV_mar_megint_kihuzott_es_ott_hagyott_egy_vonatnyi_utast_a_Nyugati_tarolovaganyain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df07ede-881d-4864-985e-c038c484a575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7cbd26-b81e-4d3a-a95c-1e73e60e97bd","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_A_MAV_mar_megint_kihuzott_es_ott_hagyott_egy_vonatnyi_utast_a_Nyugati_tarolovaganyain","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:45","title":"Már megint a Nyugati tárolóvágányaira vitt egy vonatnyi utast a MÁV ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta, hogy fizetőssé tették az információk kiadását. Kiderült, volt miért aggódnia azoknak a civileknek, akik a kezdetektől fogva ellenezték a módosítást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) például több mint 4 millió forint költségtérítést kért 10 adatigénylés után, de a tárca még így is elbújhat a XIX. Rendőrkapitányság mögött, amely 11,5 millió forintot szeretett volna beszedni egyetlen válaszért. ","shortLead":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta...","id":"20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff260455-42dd-442c-bbc4-8d77200b26af","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:06","title":"Milliókat kért két minisztérium néhány adatigénylés megválaszolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]