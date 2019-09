Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Pride szervezet célja az, hogy minél többen menjenek el szavazni az önkormányzati választásokon.","shortLead":"A Budapest Pride szervezet célja az, hogy minél többen menjenek el szavazni az önkormányzati választásokon.","id":"20190912_A_valasztasok_elott_tudatossagnovelo_kampanyt_indit_a_Budapest_Pride","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa41245-45a0-46fe-acaa-6ef2c77c3b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_A_valasztasok_elott_tudatossagnovelo_kampanyt_indit_a_Budapest_Pride","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:01","title":"A választások előtt tudatosságnövelő kampányt indít a Budapest Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Beszámítható volt, részben elismerte a bűncselekményt.","shortLead":"Beszámítható volt, részben elismerte a bűncselekményt.","id":"20190913_Zart_targyalassal_kezdodott_a_szekszardi_gyermekgyilkos_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bd23c5-68ce-439a-bbae-99100041a81d","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Zart_targyalassal_kezdodott_a_szekszardi_gyermekgyilkos_pere","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:25","title":"Zárt tárgyalással kezdődött a szekszárdi gyermekgyilkos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között több az elégedetlen.","shortLead":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között...","id":"20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a034f5-398f-40e0-af82-a6f9a80825f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:15","title":"Závecz Research: 5 százalékpont Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","shortLead":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","id":"20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cc239e-1200-4941-ae52-ef0eabf1ea8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:35","title":"Régi ismerőse verte át a tokaji „drogbárót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal visszaélés vétségének gyanúja miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal...","id":"20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca92955-c642-4a7e-8fbe-8b03c628b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:56","title":"Feljelentést tettek Puzsérék Berki leadott ajánlásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aaf2aff-fb53-4c46-8d34-3dd9b4f5400e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt 34 helyet lépett előre a nemzetközi egyetemi rangsorban a budapesti orvosi egyetem, az ELTE követi őt a hazaiak közül.","shortLead":"Egy év alatt 34 helyet lépett előre a nemzetközi egyetemi rangsorban a budapesti orvosi egyetem, az ELTE követi őt...","id":"20190912_A_Semmelweis_Egyetem_lett_a_vilag_457_legjobb_felsooktatasi_intezmenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aaf2aff-fb53-4c46-8d34-3dd9b4f5400e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e1b56b-8203-4c8e-81d7-521cab67707a","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_A_Semmelweis_Egyetem_lett_a_vilag_457_legjobb_felsooktatasi_intezmenye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:59","title":"A Semmelweis Egyetem lett a világ 457. legjobb felsőoktatási intézménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499bd58f-977a-4177-ba8e-40a0e1a01c8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"220 kilométeres hatótáv, futurisztikus műszerfal és hátsókerék-hajtás jellemzi a vadonatúj Honda e-t. ","shortLead":"220 kilométeres hatótáv, futurisztikus műszerfal és hátsókerék-hajtás jellemzi a vadonatúj Honda e-t. ","id":"20190913_a_honda_cuki_uj_villanyautoja_96_millio_forinttol_indul_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499bd58f-977a-4177-ba8e-40a0e1a01c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1064be4f-983c-4a81-9580-cea5feae6918","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_a_honda_cuki_uj_villanyautoja_96_millio_forinttol_indul_itthon","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:55","title":"A Honda cuki új villanyautója 9,6 millió forinttól indul itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építés alatt álló hétemeletes társasház tetőtere gyulladt ki, miközben a szigetelésén dolgoztak.","shortLead":"Az építés alatt álló hétemeletes társasház tetőtere gyulladt ki, miközben a szigetelésén dolgoztak.","id":"20190912_tuz_angyalfold_tarsashaz_epitkezes_kivitelezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fb6ea3-cf97-4089-8edb-efd57e03b8ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_tuz_angyalfold_tarsashaz_epitkezes_kivitelezo","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:39","title":"Megszólalt a kigyulladt angyalföldi épület kivitelezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]