[{"available":true,"c_guid":"0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","shortLead":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","id":"20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7c2010-1f51-4fc1-8c93-4b51d1c2b557","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:25","title":"Nagy Gábor: Miénk ez a cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6042f2-baf2-4a20-bf48-17ce8afdfcd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt őshonos háztáji állatokat és növényeket bemutató projektre kapta a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány.","shortLead":"A pénzt őshonos háztáji állatokat és növényeket bemutató projektre kapta a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért...","id":"20190920_dbmtka_simonka_gyorgy_oshonos_allatok_unios_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e6042f2-baf2-4a20-bf48-17ce8afdfcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc9c408-fad9-4271-84a1-58daa1d8ec70","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_dbmtka_simonka_gyorgy_oshonos_allatok_unios_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:46","title":"A vád alá helyezett Simonkához közeli alapítvány újabb százmilliókat nyert az uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"","category":"vilag","description":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli magán\".","shortLead":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli magán\".","id":"20190918_Mike_Pompeo_Iran_a_felelos_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28939b9f-5255-4437-8052-17be9010e115","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Mike_Pompeo_Iran_a_felelos_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:56","title":"Mike Pompeo: Irán a felelős a szaúdi olajlétesítmények elleni támadásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség idén eddig közel 900 járművezetőt büntetett meg.","shortLead":"A rendőrség idén eddig közel 900 járművezetőt büntetett meg.","id":"20190920_horrorkaravan_sofor_jarmuszerelveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3379c0-9223-462b-bced-52536ed6615b","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_horrorkaravan_sofor_jarmuszerelveny","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:03","title":"A büntetések sem tartják vissza a horrorkaravánok sofőrjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol a Kubrick-Malick-Nolan tengelyen filozofálgató lételméleti alkotás. Középre céloz, és ha nem is telibe, de jó helyre talál. Kritika. ","shortLead":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol...","id":"20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b2d9b8-0be0-4bf9-9f75-befe363a03c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:00","title":"Brad Pittnek a kozmikus magány is jól áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz is eljutnak. Nem csoda, hogy a képmegosztónak lépnie kellett.","shortLead":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz...","id":"20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2634344-39f2-4ad7-921c-b02ee3811cbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:03","title":"Rossz hírt közölt néhány influenszerrel az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók a Rachel Green ihlette ruhadarabok. ","shortLead":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók...","id":"20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867ef3f9-82e8-4235-aa92-97b847b3b162","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Ralph Laurent megihlette a Jóbarátok – megérkezett a Rachel Green-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","shortLead":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","id":"20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f25808d-d1a2-4f27-a3a9-ba82924051bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:53","title":"Több tízezer nyugdíjas ötezer forintot sem kap majd a novemberi korrekcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]