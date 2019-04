Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gótikus székesegyház felújítása rengeteg időt és pénzt fog felemészteni, a pénzgyűjtésbe autóipari cégek is bekapcsolódtak.","shortLead":"A gótikus székesegyház felújítása rengeteg időt és pénzt fog felemészteni, a pénzgyűjtésbe autóipari cégek is...","id":"20190423_harom_autos_ceg_is_adomanyoz_a_notredame_javara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcdaab8-bb11-4fe7-b2d5-9a27e3452a9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_harom_autos_ceg_is_adomanyoz_a_notredame_javara","timestamp":"2019. április. 23. 08:21","title":"Autós cégek is beszálltak az adományozásba a Notre-Dame javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka legnagyobb divatterepjárója komoly teljesítményű benzin- és dízelmotorokkal készül. És akár a 2,5 millió forintos nagycsaládos állami kedvezmény is igényelhető lesz rá. ","shortLead":"A stuttgarti márka legnagyobb divatterepjárója komoly teljesítményű benzin- és dízelmotorokkal készül. És akár a 2,5...","id":"20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292f3fc-15de-4e22-80ab-38ea64478e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"7 üléssel támad a Mercedes GLS, ami még a BMW X7-nél is nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön. Az Instagram is tesztel egy ehhez kapcsolódó dolgot. ","shortLead":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön...","id":"20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b2141-67b8-4779-a62d-d4db10376708","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","timestamp":"2019. április. 23. 10:03","title":"Furcsa változás az Instagramon, \"eltűnhetnek\" a lájkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kérdésnek a Euronews járt utána. A helyzet bonyolultabb, mint elsőre tűnik.","shortLead":"A kérdésnek a Euronews járt utána. A helyzet bonyolultabb, mint elsőre tűnik.","id":"20190422_Miert_nem_a_katolikus_egyhaz_fizeti_a_NotreDame_felujitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fa1d8b-7c73-4f88-8a45-13521a2ed245","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Miert_nem_a_katolikus_egyhaz_fizeti_a_NotreDame_felujitasat","timestamp":"2019. április. 22. 08:00","title":"Miért nem a katolikus egyház fizeti a Notre-Dame felújítását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bíróságra ment a Pride és a TASZ, hogy szabad lehessen az idei felvonulás. Megszületett az ítélet. ","shortLead":"Bíróságra ment a Pride és a TASZ, hogy szabad lehessen az idei felvonulás. Megszületett az ítélet. ","id":"20190423_Budapest_Pride_felvonulas_birosag_TASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15852caa-1e7a-4f8c-b262-eca2153f7f92","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Budapest_Pride_felvonulas_birosag_TASZ","timestamp":"2019. április. 23. 14:48","title":"Budapest Pride: Maradnak a kordonok, de mindenhol lehet csatlakozni a felvonuláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal.","shortLead":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint...","id":"201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e3542-47c3-43df-8ae4-16ae105b5a9e","keywords":null,"link":"/vilag/201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","timestamp":"2019. április. 22. 15:00","title":"Japán átfordult a Csodálatos harmónia korszakára, és már előre örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak három napra.","shortLead":"Csak három napra.","id":"20190422_Aramhiany_miatt_leroviditettek_a_munkaidot_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb64cf2-9c5c-43f5-aaa8-611b7f2f1704","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Aramhiany_miatt_leroviditettek_a_munkaidot_Venezuelaban","timestamp":"2019. április. 22. 21:21","title":"Áramhiány miatt lerövidítették a munkaidőt Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","shortLead":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","id":"20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84ce306-55e5-4cf0-9fe3-86f011a6e0c6","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","timestamp":"2019. április. 22. 09:39","title":"Mbappé elmondta, hol tervezi a folytatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]