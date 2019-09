Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még az előző héten történt.","shortLead":"Az eset még az előző héten történt.","id":"20190906_Mutet_kozben_halt_meg_egy_kismama_Tatabanyan_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b7faa5-edc9-4557-b101-50ef595f60b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Mutet_kozben_halt_meg_egy_kismama_Tatabanyan_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:57","title":"Műtét közben halt meg egy kismama Tatabányán, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61434247-fbd7-496a-872e-d70000a77eb4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legutóbb Katarban légióskodott, pályafutása csúcsán a Barcelonával kétszer nyerte meg a BL-t.","shortLead":"Legutóbb Katarban légióskodott, pályafutása csúcsán a Barcelonával kétszer nyerte meg a BL-t.","id":"20190907_Befejezte_palyafutasat_Samuel_Etoo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61434247-fbd7-496a-872e-d70000a77eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfde54d-9fa9-4549-b575-8e7280a33128","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Befejezte_palyafutasat_Samuel_Etoo","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:23","title":"Befejezte pályafutását Samuel Eto'o","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak Berki hiányzik, hogy valóra váljon a Fidelitas-plakátja.","shortLead":"Már csak Berki hiányzik, hogy valóra váljon a Fidelitas-plakátja.","id":"20190906_Mar_csak_Berki_hianyzik_hogy_valora_valjon_a_Fidelitasplakatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66624e7-ca3c-440d-b84e-d0b08cfbd94f","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Mar_csak_Berki_hianyzik_hogy_valora_valjon_a_Fidelitasplakatja","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:13","title":"Puzsér összegyűjtött 6300 aláírást, de még izgulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458fc65d-2d8b-4bb7-9ac4-96455e3c0333","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Újabb vitákat provokáló rész kering a Facebookon Bánhegyi Ferenc Hon- és Népismeret tankönyvéből. A mostani fejezet a régi falusi életmódot tünteti fel elég egyoldalúan idillikus színben. Pintér Sándor sem örülhet, mert azt is megtudjuk belőle, hogy ma milyen nagymértékű a bűnözés.","shortLead":"Újabb vitákat provokáló rész kering a Facebookon Bánhegyi Ferenc Hon- és Népismeret tankönyvéből. A mostani fejezet...","id":"20190906_A_kereszteles_utan_itt_az_ujabb_meghokkento_reszlet_az_otodikes_honismeret_tankonyvbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=458fc65d-2d8b-4bb7-9ac4-96455e3c0333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab753a2c-f620-4382-98e4-73bfd87b1f95","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_A_kereszteles_utan_itt_az_ujabb_meghokkento_reszlet_az_otodikes_honismeret_tankonyvbol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:23","title":"A keresztelés után itt az újabb meghökkentő részlet az ötödikes honismeret tankönyvből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b749632-4cec-4cc8-8431-776dcc75faf1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Spanyol-orosz küzdelem lesz.","shortLead":"Spanyol-orosz küzdelem lesz.","id":"20190907_Ha_vasarnap_US_Opendontot_nezne_Nadalt_es_Medvegyevet_fogja_latni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b749632-4cec-4cc8-8431-776dcc75faf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028125d8-b6d4-4ef1-91c4-ac9aeb134c7c","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Ha_vasarnap_US_Opendontot_nezne_Nadalt_es_Medvegyevet_fogja_latni","timestamp":"2019. szeptember. 07. 07:59","title":"Ha vasárnap US Open-döntőt nézne, Nadalt és Medvegyevet fogja látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7e0c69-60c4-49df-969c-ae2a1e1eeec3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok szerencsések, mert eldönthetik, melyik úton akarnak lehajtani róla. ","shortLead":"A magyarok szerencsések, mert eldönthetik, melyik úton akarnak lehajtani róla. ","id":"20190907_Orban_egy_nagy_korforgalomhoz_hasonlitotta_Europat_Kotcsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d7e0c69-60c4-49df-969c-ae2a1e1eeec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38487b4-1900-49db-8e50-b54e876d9d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Orban_egy_nagy_korforgalomhoz_hasonlitotta_Europat_Kotcsen","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:57","title":"Orbán egy nagy körforgalomhoz hasonlította Európát Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815fe9ca-2cf5-4bf5-a697-891e4fec51d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Percek voltak hátra a leszállásig, amikor megszűnt a kommunikációs kapcsolat a Csandraján-2 holdszonda Vikram nevű egységével.","shortLead":"Percek voltak hátra a leszállásig, amikor megszűnt a kommunikációs kapcsolat a Csandraján-2 holdszonda Vikram nevű...","id":"20190907_Elveszett_a_kapcsolat_az_indiai_holdra_szallo_egyseggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815fe9ca-2cf5-4bf5-a697-891e4fec51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329c652-4de7-434b-bf5a-914811226f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Elveszett_a_kapcsolat_az_indiai_holdra_szallo_egyseggel","timestamp":"2019. szeptember. 07. 07:20","title":"Elveszett a kapcsolat az indiai holdra szálló egységgel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a922e47-4c86-4fec-a7a3-56d600a5f02f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már így is egy héttel kitolódott a nyári szünet.","shortLead":"Már így is egy héttel kitolódott a nyári szünet.","id":"20190906_A_szulok_es_a_tanarok_fogjak_kitakaritani_az_iskolat_Pecsen_hogy_elkezdodjon_vegre_a_tanev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a922e47-4c86-4fec-a7a3-56d600a5f02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7794575a-7169-4cf6-ae55-9c3ac4fbd5e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_A_szulok_es_a_tanarok_fogjak_kitakaritani_az_iskolat_Pecsen_hogy_elkezdodjon_vegre_a_tanev","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:35","title":"A szülők és a tanárok fognak kitakarítani egy iskolát Pécsen, hogy elkezdődjön végre a tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]