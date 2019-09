Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","shortLead":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","id":"20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d134aa-b958-49de-b40f-a478879ab5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:27","title":"Szöllősi György: Az egész magyar nemzet érdeme, hogy Zsóri nyerte a Puskás-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542f16f3-12a2-47dc-82c3-1aa188f0f8ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Még 135 ezer turista vár arra, hogy hazatérhessen.","shortLead":"Még 135 ezer turista vár arra, hogy hazatérhessen.","id":"20190924_thomas_cook_csod_hazautazas_utasok_turistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542f16f3-12a2-47dc-82c3-1aa188f0f8ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f218b-8bc9-4617-bfee-427173747120","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_thomas_cook_csod_hazautazas_utasok_turistak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:19","title":"13 nap alatt tudják hazajuttatni a Thomas Cook külföldön rekedt brit utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814d83ed-d383-4ca9-ae16-c8089873fe9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt hitte, hogy értéktelen műalkotásról van szó, ami néha a tűzhely fölött lógott.","shortLead":"Azt hitte, hogy értéktelen műalkotásról van szó, ami néha a tűzhely fölött lógott.","id":"20190924_festmeny_muremek_cimabue_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=814d83ed-d383-4ca9-ae16-c8089873fe9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7a6066-abf5-40ce-9f57-b8cd8391a592","keywords":null,"link":"/elet/20190924_festmeny_muremek_cimabue_parizs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:49","title":"Kétmilliárdot érő ritka festményt talált egy francia nő a saját konyhájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","shortLead":"A vállalatot a jegybank vizsgálta, amely több hiányosságot is feltárt, köztük jelentős súlyúakat.","id":"20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7221f4ea-636b-4918-b494-d22c2924e171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_108_millio_birsag_buntetes_mnb_jegybank_uniqa_biztosito_hianyossag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:19","title":"Száznyolcmilliós bírságot kapott az Uniqa Biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29cc8fd-5626-4e88-98f9-f42c2b17fe14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. 