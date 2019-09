Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a5c04e2-52c5-454b-bdfd-40352622da74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 450 lóerős autóval igazi őrültként száguldott végig a városon.","shortLead":"A 450 lóerős autóval igazi őrültként száguldott végig a városon.","id":"20190926_Csattanasig_vette_ejszakai_amokfutasat_egy_BMW_M3assal_egy_stockholmi_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a5c04e2-52c5-454b-bdfd-40352622da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df035da9-b8ef-4ec6-8178-99f4d29a667d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_Csattanasig_vette_ejszakai_amokfutasat_egy_BMW_M3assal_egy_stockholmi_autos","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:08","title":"Csattanásig vette éjszakai ámokfutását BMW M3-asával egy stockholmi autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést készített Tóth István János korrupciókutató vezetésével az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Drámai képet festenek az akadémiai dolgozók jelenéről és jövőjéről. A kutatók közel 80 százaléka munkahelyet akart váltani, miután értesült a Tudományos Akadémia átszervezésének terveiről. ","shortLead":"Felmérést készített Tóth István János korrupciókutató vezetésével az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Drámai képet...","id":"20190926_Alig_van_olyan_fiatal_kutato_aki_ne_kulfoldon_kepzelne_el_a_jovojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d58b99-ef8d-4dba-a9cb-eef412a9028b","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Alig_van_olyan_fiatal_kutato_aki_ne_kulfoldon_kepzelne_el_a_jovojet","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:16","title":"Alig van olyan fiatal kutató, aki ne külföldön képzelné el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41032c01-a71f-48f2-9c09-41871753564e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az önkormányzatnál is járt, hogy segítséget kérjen, végül magának kellett megoldást találni a problémára. Ami aztán csak nagyobb lett.","shortLead":"A nő az önkormányzatnál is járt, hogy segítséget kérjen, végül magának kellett megoldást találni a problémára. Ami...","id":"20190927_esoviz_katyu_godor_sandorfalva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41032c01-a71f-48f2-9c09-41871753564e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a8c049-e7a8-4544-9a50-778258f36f58","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_esoviz_katyu_godor_sandorfalva","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:58","title":"30 ezer forintos bírságot kapott a nő, aki maga tömte be a háza előtti kátyút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti a korábbi ígéreteit.","shortLead":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti...","id":"20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035475d5-655b-461b-a2d1-d691b4bfa78b","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:40","title":"Leállhat a baleseti ellátás, ultimátumot adtak a traumatológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594627aa-f742-43bb-88df-0cc7f5d15547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint másfél évvel ezelőtt jelentette be a Nintendo, hogy jön a Mario Kart Tour, de a megjelenésre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Több mint másfél évvel ezelőtt jelentette be a Nintendo, hogy jön a Mario Kart Tour, de a megjelenésre egészen...","id":"20190925_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594627aa-f742-43bb-88df-0cc7f5d15547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d90877-1647-4628-8332-66d0364be599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:03","title":"Megjött az év egyik legjobban várt mobilos játéka, a Mario Kart Tour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c3602c-58f6-4b3e-b477-4498633209d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó.","shortLead":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó.","id":"20190926_kopes_will_smith_dj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28c3602c-58f6-4b3e-b477-4498633209d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa88c6-fd9e-49f4-9f73-e9439243ac14","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_kopes_will_smith_dj","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:11","title":"Egy nő leköpte a Will Smith fellépésére érkező színesbőrű fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c61306-dd62-4b48-874c-ed598ab51281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentségtörés vagy sem, ezt a Chevrolet nem egy V8-as erőforrás segítette hozzá a hatalmas végsebességhez.","shortLead":"Szentségtörés vagy sem, ezt a Chevrolet nem egy V8-as erőforrás segítette hozzá a hatalmas végsebességhez.","id":"20190927_uj_rekord_338_kmhval_szaguldott_egy_elektromos_corvette__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9c61306-dd62-4b48-874c-ed598ab51281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2727e7b3-73b1-47b3-9669-da3b1b0372dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_uj_rekord_338_kmhval_szaguldott_egy_elektromos_corvette__video","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:41","title":"Új rekord: 338 km/h-val száguldott egy elektromos Corvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarabb kiadta új iOS-rendszerének több hibáját is javító frissítését az Apple. A cég közben az iPadekhez tartozó friss szoftververziót is elérhetővé tette.","shortLead":"Hamarabb kiadta új iOS-rendszerének több hibáját is javító frissítését az Apple. A cég közben az iPadekhez tartozó...","id":"20190925_ios_13_1_frissites_iphone_ipados_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0229da-cc75-4fb9-9d67-77d4e8782a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_ios_13_1_frissites_iphone_ipados_letoltes","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:33","title":"Most már (elvileg) nyugodtan frissíthet az új iOS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]