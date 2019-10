Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","shortLead":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","id":"20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d6943a-9841-457e-b409-030744de0e76","keywords":null,"link":"/elet/20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:25","title":"A francia Pókember most egy 38 emeletes épületet mászott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","shortLead":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","id":"20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf78ace0-7cea-49f3-8957-c29803659c79","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:09","title":"Nevet váltott Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd elnökségi tagjai felismerték a beszélgetéseket, kiderült az is, hogy a hangfelvételen Szabó Tímea gyereke hallható. A Párbeszéd társelnöke szerint ez az elmúlt időszak legnagyobb politikai botránya.","shortLead":"A Párbeszéd elnökségi tagjai felismerték a beszélgetéseket, kiderült az is, hogy a hangfelvételen Szabó Tímea gyereke...","id":"20190929_Parbeszed_kepviseloi_irodahaz_hangfelvetel_Karacsony_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8dc8b7-5dc9-4ead-a3e5-284596ea3b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Parbeszed_kepviseloi_irodahaz_hangfelvetel_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:23","title":" A Párbeszéd szerint a Képviselői Irodaházban tartott elnökségi üléseiket hallgatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szibériában még a nyáron keletkeztek hatalmas területeken erdőtüzek, szeptember végére sikerült eloltani őket, de még mindig tűzveszélyes időszak van.","shortLead":"Szibériában még a nyáron keletkeztek hatalmas területeken erdőtüzek, szeptember végére sikerült eloltani őket, de még...","id":"20190930_Mostanra_sikerult_eloltani_az_osszes_erdotuzet_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83968a9c-d9e6-4555-8381-8b6660dadb27","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Mostanra_sikerult_eloltani_az_osszes_erdotuzet_Oroszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:31","title":"Mostanra sikerült eloltani az összes erdőtüzet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Saudi Aramco hamarosan tőzsdére is mehet.","shortLead":"A Saudi Aramco hamarosan tőzsdére is mehet.","id":"20190930_Elkepeszto_osszeget_fizet_ki_osztalekkent_a_legnagyobb_olajvallalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c00e8-f6e7-4e75-b561-ac3e67f1205d","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Elkepeszto_osszeget_fizet_ki_osztalekkent_a_legnagyobb_olajvallalat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:32","title":"A cég, amely 23 ezer milliárd forintnyi osztalékot akar fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6717a14b-13c6-468e-b78b-9ef1ab8be02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google titokban egy olyan új alkalmazáson dolgozik, amely magától riasztja a mentőket, ha úgy érzékeli, a mobil tulajdonosát baleset érte.","shortLead":"A Google titokban egy olyan új alkalmazáson dolgozik, amely magától riasztja a mentőket, ha úgy érzékeli, a mobil...","id":"20191001_google_personal_safety_eletmentes_autobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6717a14b-13c6-468e-b78b-9ef1ab8be02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adba43ef-b5ca-47f2-83fd-47e08885ab58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_google_personal_safety_eletmentes_autobaleset","timestamp":"2019. október. 01. 11:03","title":"Életmentő alkalmazást fejlesztenek a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel biztonságban tudhatja az érzékeny információkat. \r

","shortLead":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel...","id":"samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ca57ee-d773-476a-95f2-5140fb822357","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:30","title":"Van 10 jótanácsunk, ha szeretné biztonságban tudni mobilos adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters úgy tudja, Várhelyi Olivért javasolja majd Orbán Viktor uniós biztosjelöltnek.","shortLead":"A Reuters úgy tudja, Várhelyi Olivért javasolja majd Orbán Viktor uniós biztosjelöltnek.","id":"20190930_Egy_diplomata_lehet_az_uj_magyar_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a90184c-4b4e-450d-b381-39854ed4217f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_diplomata_lehet_az_uj_magyar_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:02","title":"Egy diplomata lehet az új magyar biztos Trócsányi László helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]