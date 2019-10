Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok vezetnek a felmondásukhoz.","shortLead":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok...","id":"20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6ab1b-b781-4e51-ae24-c773be353358","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","timestamp":"2019. október. 02. 09:07","title":"Céges buli helyett teljesítménybónusz kell a munkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A furcsa eset Újpesten történt.","shortLead":"A furcsa eset Újpesten történt.","id":"20191002_rablas_idos_no_ujpest_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416e58e1-da31-4964-8ed3-d2534b2d185a","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_rablas_idos_no_ujpest_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 02. 09:24","title":"Előbb kirabolta, aztán hazakísérte az áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f51e8b0-183f-4c29-8ba4-d5486766ba37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatja be a Microsoft egy dedikált hardverrendezvényen a Surface-vonal frissítését. Még maga a vállalat is beszállt a kiszivárogtatásba, bár sok konkrétumot nem árult el. Maradnak tehát a találgatások, bár már nem sok ideig.","shortLead":"Szerdán mutatja be a Microsoft egy dedikált hardverrendezvényen a Surface-vonal frissítését. Még maga a vállalat is...","id":"20191001_microsoft_surface_vonal_frissites_new_yorki_esemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f51e8b0-183f-4c29-8ba4-d5486766ba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75adf56b-aac9-403c-a852-c3eac1750472","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_microsoft_surface_vonal_frissites_new_yorki_esemeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:03","title":"Végre kiderül, milyen újdonságon dolgozott idáig a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf14056-e74b-4b3e-b008-1e300b8be699","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két napig várják az érdeklődőket a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Két napig várják az érdeklődőket a Papp László Sportarénában.","id":"20191002_A_legtobb_multi_egyidoben_egy_helyen__elstartolt_a_HVG_Allasborze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebf14056-e74b-4b3e-b008-1e300b8be699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec414f2e-1680-49ce-bc55-3c20ceb39d1d","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_A_legtobb_multi_egyidoben_egy_helyen__elstartolt_a_HVG_Allasborze","timestamp":"2019. október. 02. 11:20","title":"A legtöbb multi egy időben, egy helyen - elstartolt a HVG Állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levente a betegség egy másik típusával született, de az ő állapotán is javíthatna az a 700 millió forintos kezelés, amelyre Zentének összegyűjt a pénz.","shortLead":"Levente a betegség egy másik típusával született, de az ő állapotán is javíthatna az a 700 millió forintos kezelés...","id":"20191001_levente_sma_gerincvelo_izomsorvadas_kezeles_gyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4719413b-3286-4f36-96c4-091fc7b56055","keywords":null,"link":"/elet/20191001_levente_sma_gerincvelo_izomsorvadas_kezeles_gyujtes","timestamp":"2019. október. 01. 09:53","title":"Újabb SMA-s kisfiú kezeléséért indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","shortLead":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","id":"20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005f28d-0e38-4b5e-bbd7-415ef7d31526","keywords":null,"link":"/360/20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","timestamp":"2019. október. 01. 09:00","title":"Itt a megoldás, ha már a neten sincs ideje ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","shortLead":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","id":"20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197567c5-b354-4d1c-8d4b-fa1de7779c45","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","timestamp":"2019. október. 01. 19:29","title":"Videó: Rendhagyó szülinapi meglepetést kapott a rendőröktől egy négyéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","shortLead":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","id":"20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e9f59-9019-41cb-a0db-5b27e4bc26c1","keywords":null,"link":"/sport/20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","timestamp":"2019. október. 02. 13:59","title":"Az utolsó simításokat végzik a Puskás Arénán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]