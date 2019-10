Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a finn kormányfővel tartott sajtótájékoztatón mondta el, miért éppen a Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletét vezető diplomatára esett a választása.","shortLead":"A miniszterelnök a finn kormányfővel tartott sajtótájékoztatón mondta el, miért éppen a Magyarország brüsszeli Állandó...","id":"20190930_varhelyi_oliver_orban_viktor_unios_biztosjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af64d6c5-835c-44f8-9354-71c7a8b4d9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_varhelyi_oliver_orban_viktor_unios_biztosjelolt","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:39","title":"Megerősítette Orbán: Várhelyi Olivér az új magyar biztosjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Valószínűleg klasszikus zenére gondolt Fekete Péter államtitkár. ","shortLead":"Valószínűleg klasszikus zenére gondolt Fekete Péter államtitkár. ","id":"20191001_Uj_cel_minden_nagyobb_telepulesen_legalabb_egyszer_legyen_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aef0285-695b-4139-8d01-42b80a2b10fa","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Uj_cel_minden_nagyobb_telepulesen_legalabb_egyszer_legyen_zene","timestamp":"2019. október. 01. 19:58","title":"Új kormányzati cél: minden nagyobb településen legalább heti egyszer legyen zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1 százalékra került Karácsony Gergely Tarlós Istvántól a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint. Országosan vezet a Fidesz, de Budapesten erősebb az ellenzék.","shortLead":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1...","id":"20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66139abc-8475-41fb-af07-dff25abd63dd","keywords":null,"link":"/360/20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","timestamp":"2019. október. 02. 12:00","title":"Medián: Utolérte Tarlóst Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","shortLead":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","id":"20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760b2f9-f30d-4b3c-acf2-974c4f2a9712","keywords":null,"link":"/elet/20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","timestamp":"2019. október. 01. 08:21","title":"Steril szobába költöztetik a terápiára váró Zentét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei azonban lépett.","shortLead":"A találékony felhasználókat nem ijesztette meg, hogy a Google alkalmazásait nem lehet a telefonra telepíteni, a Huawei...","id":"20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abaef0-592a-4e15-b82e-869336d3a020","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_huawei_mate_30_pro_okostelefon_google_alkalmazasok","timestamp":"2019. október. 02. 18:03","title":"Bezárt egy kiskaput a Huawei, végképp Google-mentesítették a Mate30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd25cd2d-aaa2-4478-babe-3b9a673cd37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel az után, hogy egy furcsa, órák alatt lezavart örökbefogadási ügy bekerült a hírekbe, távozik az esetben érintett szakszolgálat vezetője.","shortLead":"Egy héttel az után, hogy egy furcsa, órák alatt lezavart örökbefogadási ügy bekerült a hírekbe, távozik az esetben...","id":"20191002_Index_Lemondott_a_Pest_Megyei_Gyermekvedelmi_Kozpont_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd25cd2d-aaa2-4478-babe-3b9a673cd37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa740ab-cbdf-432a-91ef-b16c55d59f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Index_Lemondott_a_Pest_Megyei_Gyermekvedelmi_Kozpont_igazgatoja","timestamp":"2019. október. 02. 11:42","title":"Index: Lemondott a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d92d84e-a5fe-48f1-8a98-418e95cc3876","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nézi tétlenül az ellene folyó eljárást Donald Trump és kampánycsapata, akik most is Facebook-hirdetések segítségével terítik az elnök gondolatait.","shortLead":"Nem nézi tétlenül az ellene folyó eljárást Donald Trump és kampánycsapata, akik most is Facebook-hirdetések...","id":"20191001_donald_trump_politikai_hirdetes_facebook_impeachment_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d92d84e-a5fe-48f1-8a98-418e95cc3876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d56ac27-9613-4607-a985-980dacb5673f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_donald_trump_politikai_hirdetes_facebook_impeachment_eljaras","timestamp":"2019. október. 01. 09:42","title":"És akkor Donald Trump feladott 1800 Facebook-hirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő számban nem lesznek fotók a jelöltekről. ","shortLead":"A következő számban nem lesznek fotók a jelöltekről. ","id":"20191001_Inkabb_nem_is_kozol_fenykepeket_a_jeloltekrol_a_manipulalassal_vadolt_Bacskai_Naplo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfd6618-5dd7-4c29-a2ba-e81b945de275","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Inkabb_nem_is_kozol_fenykepeket_a_jeloltekrol_a_manipulalassal_vadolt_Bacskai_Naplo","timestamp":"2019. október. 01. 15:48","title":"Inkább nem is közöl fényképeket a jelöltekről a manipulálással vádolt Bácskai Napló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]