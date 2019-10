Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","id":"20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729c342-86a0-4c6b-bd46-733049f8156d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","timestamp":"2019. október. 02. 13:25","title":"Szijjártó Amerikában: Magyarországon sajtószabadság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadta el a bíróság azt a védekezést, hogy H. István részeg volt, ezért ne lehetne büntetni.","shortLead":"Nem fogadta el a bíróság azt a védekezést, hogy H. István részeg volt, ezért ne lehetne büntetni.","id":"20191002_Negy_es_fel_ev_foghazat_kapott_az_ultrafuto_Makai_Viktoriat_megtamado_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d274f-3c8f-4d0c-b194-82bd44319e04","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Negy_es_fel_ev_foghazat_kapott_az_ultrafuto_Makai_Viktoriat_megtamado_ferfi","timestamp":"2019. október. 02. 13:13","title":"Négy és fél év fogházat kapott az ultrafutó Makai Viktóriát megtámadó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","shortLead":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","id":"20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197567c5-b354-4d1c-8d4b-fa1de7779c45","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","timestamp":"2019. október. 01. 19:29","title":"Videó: Rendhagyó szülinapi meglepetést kapott a rendőröktől egy négyéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","shortLead":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","id":"20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e9f59-9019-41cb-a0db-5b27e4bc26c1","keywords":null,"link":"/sport/20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","timestamp":"2019. október. 02. 13:59","title":"Az utolsó simításokat végzik a Puskás Arénán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710a34e1-eb75-4e65-ad68-4945c7ee7ce0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Módszeresen csökken az Emmi hatásköre, mától már az egyházi tanodákat is a Belügyminisztérium felügyeli.\r

\r

","shortLead":"Módszeresen csökken az Emmi hatásköre, mától már az egyházi tanodákat is a Belügyminisztérium felügyeli.\r

\r

","id":"20191001_Egyhazi_tanodak_Oktatasugyben_vett_el_magatol_hataskoroket_az_Emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=710a34e1-eb75-4e65-ad68-4945c7ee7ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6a193b-80dc-4e77-8643-648af13c8144","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Egyhazi_tanodak_Oktatasugyben_vett_el_magatol_hataskoroket_az_Emmi","timestamp":"2019. október. 01. 08:57","title":"Kásler Miklós újabb jogtól fosztotta meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy szavazatos polgármesterek, újabb Brexit-javaslat és magyar focisták BL-vereségei. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egy szavazatos polgármesterek, újabb Brexit-javaslat és magyar focisták BL-vereségei. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191003_Radar_360_A_TV2nel_tuntettek_Trump_bunteti_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4a0d2c-8275-4518-a922-81ec22209d8d","keywords":null,"link":"/360/20191003_Radar_360_A_TV2nel_tuntettek_Trump_bunteti_Europat","timestamp":"2019. október. 03. 08:00","title":"Radar 360: Tüntettek a TV2-nél, Trump bünteti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f32f88-1b35-41aa-b54e-f11110eafd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy teherautó előtt ráfékezni még akkor is rossz ötlet, ha egyébként tartania kellene a féktávolságot - derül ki az alábbi lengyel videóból.","shortLead":"Egy teherautó előtt ráfékezni még akkor is rossz ötlet, ha egyébként tartania kellene a féktávolságot - derül ki...","id":"20191001_Rossz_vege_lett_a_buntetofekezesnek_a_teherauto_nem_vette_a_lapot__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f32f88-1b35-41aa-b54e-f11110eafd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee2f3f8-037c-4ddf-b303-c2766f9536da","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Rossz_vege_lett_a_buntetofekezesnek_a_teherauto_nem_vette_a_lapot__video","timestamp":"2019. október. 01. 12:56","title":"Rossz vége lett a büntetőfékezésnek, a teherautó nem vette a lapot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","shortLead":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","id":"20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca06b17-c5e2-4186-a4a5-884eeff99c73","keywords":null,"link":"/sport/20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","timestamp":"2019. október. 02. 07:30","title":"Újabb magyar úszó választotta Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]