[{"available":true,"c_guid":"35be2a16-22cf-4094-8987-3f5454523a17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel is kezdődhetne az új Duma Aktuál szezon, ha nem Tarlós István főpolgármester választási programjának elemzésével. A videóból kiderül, miként lesz érvényes a 20 perc ingyenes parkolás és mit csinál tulajdonképpen a favédelmi biztos.","shortLead":"Mivel is kezdődhetne az új Duma Aktuál szezon, ha nem Tarlós István főpolgármester választási programjának elemzésével...","id":"20191002_Duma_Aktual_Tarlos_programja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35be2a16-22cf-4094-8987-3f5454523a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecee1b63-21ab-4e64-b10e-193450b1356a","keywords":null,"link":"/360/20191002_Duma_Aktual_Tarlos_programja","timestamp":"2019. október. 02. 19:00","title":"Exkluzív: A Duma Aktuál szakérti Tarlós programját - ha nincs BKK, nincs késés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy év után új stúdiólemezzel jelentkezik Ákos. Az album címe Idősziget.","shortLead":"Négy év után új stúdiólemezzel jelentkezik Ákos. Az album címe Idősziget.","id":"20191002_Uj_albummal_jelentkezett_Akos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a76b2-cc25-4fd2-b904-38ca68a2ef1b","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Uj_albummal_jelentkezett_Akos","timestamp":"2019. október. 02. 17:03","title":"Új albummal és klippel jelentkezett Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"A Szeged-Szabadka-Baja vonalért felelős kormánybiztos a Hungrail vasúti konferencián lokálpatriotizmustól duzzadó beszédet mondott, de többször odaszólt az EU-nak is. Azt is megtudtuk, 2022-ben újra vasút suhan majd Szeged és Szabadka között.","shortLead":"A Szeged-Szabadka-Baja vonalért felelős kormánybiztos a Hungrail vasúti konferencián lokálpatriotizmustól duzzadó...","id":"20191001_Lazar_Janos_sokan_szeretnenk_ha_ujra_a_DelAlfold_lenne_az_orszag_centruma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b457ba7b-6b79-4ac7-a1e8-2cab1864eb5d","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Lazar_Janos_sokan_szeretnenk_ha_ujra_a_DelAlfold_lenne_az_orszag_centruma","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Lázár János: Fürjes Balázs az együttműködés jegyében elvitte az összes uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","shortLead":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","id":"20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8058a119-4b18-44bc-bc55-264623185b7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","timestamp":"2019. október. 01. 11:57","title":"Az ellenzéki szövetség azt kéri a mohácsi MSZP-s jelölttől, hogy lépjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","shortLead":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","id":"20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed5d204-b280-4183-8b05-e9a2a32ee02f","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Csecsemővel a hátán tartott órát egy tanár, hogy a baba anyja nyugodtan jegyzetelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82719a06-7cbb-4bf2-a42a-40a5935b4a8c","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Fölényesen nyert az előrehozott választáson Ausztriában a Néppárt, példátlan eredménnyel tértek vissza a parlamentbe a zöldek, ám kettejük koalíciójától egyelőre kölcsönösen fáznak. ","shortLead":"Fölényesen nyert az előrehozott választáson Ausztriában a Néppárt, példátlan eredménnyel tértek vissza a parlamentbe...","id":"20191002_Kurz_konnyeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82719a06-7cbb-4bf2-a42a-40a5935b4a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d3c22b-2ab7-4777-b1c3-4f86115eb6f0","keywords":null,"link":"/360/20191002_Kurz_konnyeden","timestamp":"2019. október. 02. 14:01","title":"A győztes Osztrák Néppárt a választás után választás előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7cc824-9c50-4eb7-b062-5be75fb9b62f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 13 autót rongált meg.","shortLead":"A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 13 autót rongált meg.","id":"20191002_Direkt_a_draga_kocsikat_karcolta_az_ujpesti_vandal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7cc824-9c50-4eb7-b062-5be75fb9b62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b6ea74-fc02-4884-8382-edab2ec77733","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Direkt_a_draga_kocsikat_karcolta_az_ujpesti_vandal","timestamp":"2019. október. 02. 16:14","title":"Direkt a drága kocsikat karcolta az újpesti vandál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya azzal szembesült, hogy míg szülőföldjén a lányok nem sportolnak, itt még kötélre mászni is meg kell tanulnia, hogy befejezhesse a középiskolát. Emellett gyakorolnia is kell, hogy elérje álmát és modell lehessen. A filmet 4 részben láthatják a hvg360-on, a cikkben elérhető az első epizód. ","shortLead":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya...","id":"20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ec8-7c91-4002-997f-153d3efb0c34","keywords":null,"link":"/360/20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","timestamp":"2019. október. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Szomáliában utáltam a férfiakat, itt voltam már szerelmes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]