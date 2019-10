Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b90f531d-70b4-42e9-ad6a-63a2cb62453b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nagyjából ötmilliárd forinttal járultak hozzá az adófizetők ahhoz, hogy az Alföldi Tej Kft.-nek sajtüzeme legyen Debrecenben. A pénz egy része arra ment, hogy újabb dolgozókat vegyenek fel: a frissen átadott üzem szinte teljesen automatizált és hulladékot sem bocsát ki. ","shortLead":"Nagyjából ötmilliárd forinttal járultak hozzá az adófizetők ahhoz, hogy az Alföldi Tej Kft.-nek sajtüzeme legyen...","id":"20191003_alfoldi_tej_tejipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b90f531d-70b4-42e9-ad6a-63a2cb62453b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2def45eb-6a32-4db0-b2a9-8dc7b3bddf93","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_alfoldi_tej_tejipar","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"Kicsit sós, de a mienk! – így készül a magyar trappista Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","shortLead":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","id":"20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b232d63-7025-403b-8bb8-a81e494f80f0","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","timestamp":"2019. október. 02. 17:08","title":"Még egy játékost behívott Rossi a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerültek a tesztek, így elérkezettnek látta az időt a Google, hogy bekapcsolja térképszolgáltatásában is az inkognitó módot.","shortLead":"Jól sikerültek a tesztek, így elérkezettnek látta az időt a Google, hogy bekapcsolja térképszolgáltatásában is...","id":"20191003_google_terkep_inkognito_mod_bekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c78c61e-fa3a-4c77-b831-4c55d8deefe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_google_terkep_inkognito_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2019. október. 03. 08:03","title":"Megérkezett a Google Térkép rég várt funkciója, titokban is lehet keresni helyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szemszárazság, rövidlátás, alvásproblémák – csak néhány következménye a képernyők előtt töltött túl sok időnek. Mit tehetünk?","shortLead":"Szemszárazság, rövidlátás, alvásproblémák – csak néhány következménye a képernyők előtt töltött túl sok időnek. Mit...","id":"20191003_A_videojatekok_a_szem_karosodasahoz_vezethetnek_de_tehetunk_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6552a84-0de7-43b5-8fac-39f743dcfbe9","keywords":null,"link":"/elet/20191003_A_videojatekok_a_szem_karosodasahoz_vezethetnek_de_tehetunk_ellene","timestamp":"2019. október. 03. 12:18","title":"A videojátékok a szem károsodásához vezethetnek, de tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséghez került az ügy.","shortLead":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István...","id":"20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a7a424-0c9c-4f0f-90a5-7e88006efe2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 03. 15:52","title":"Kényszerítés miatt indult nyomozás a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","shortLead":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","id":"20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48b20ea-101b-4acf-b186-14cd551d9f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","timestamp":"2019. október. 02. 12:42","title":"Elektromos autókat vesz a kórházaknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1601613-064e-4b19-bdea-a09afc8e44f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte a műanyaghulladék begyűjtését a Csendes-óceánon egy holland feltaláló lebegő szemétszedője, a System 101 nevű berendezés, amelynek egy évvel ezelőtti tesztüzeme kudarccal végződött.","shortLead":"Megkezdte a műanyaghulladék begyűjtését a Csendes-óceánon egy holland feltaláló lebegő szemétszedője, a System 101 nevű...","id":"20191003_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_ocean_cleanup_project_muanyag_szemet_szemetsziget_plasztikhulladek_system_001_tisztitorendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1601613-064e-4b19-bdea-a09afc8e44f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d438101-385e-4c33-a1f3-d08d3ed18c9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_ocean_cleanup_project_muanyag_szemet_szemetsziget_plasztikhulladek_system_001_tisztitorendszer","timestamp":"2019. október. 03. 07:03","title":"Bekapcsolták a 600 méter hosszú szemétcsapdát a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","shortLead":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","id":"20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e6263e-6715-450f-a84d-d0239c70b0c7","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","timestamp":"2019. október. 02. 15:30","title":"Több mint 60 millió forintot ért Jack Nicholson hírhedt fejszéje a Ragyogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]