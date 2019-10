Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A BMW új szpotját a magyarok is imádni fogják
Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.
2019. október. 03. 08:18 Nagy túlélő a Brokernet utódja, de az MNB büntetései bajba sodorhatják
Óriásbüntetést kapott a Brokernet-utód Quantis, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is befagyasztották. Sok ügyfél járhatott pórul.
2019. október. 03. 16:32 1,8 milliárd forintból épül futsalstadion a Szijjártó-féle csapatnak
Tao- és állami támogatásból valósulhat meg.
2019. október. 03. 15:32 Azt mondják, ez a bolygó nem is létezhetne, de most rátaláltak
Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint a jelenlegi tudományos elméletek alapján a bolygó "nem is létezhetne".
2019. október. 02. 19:08 Lezáratta az érdi önkormányzat a felavatott játszóteret, ahol gyerekeket ért baleset
A meghívón még az volt rajta, hogy elkészült.
2019. október. 03. 20:55 Változtat az Apple: OLED helyett jön a Mini-LED?
A neves Apple-szakértő felvázolta, hogy milyen lényegi változások érkezhetnek 2020 második és 2021 első felének eszközeibe.
2019. október. 03. 14:03 Kényszerítés miatt indult nyomozás a Karácsony-hangfelvétel ügyében
Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséghez került az ügy.
2019. október. 03. 15:52 Botrányok a kampányhajrában: nem az a kérdés, ki profitálhat a Karácsony-felvételen
Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek a kampány hajrájában. Az nem kérdés, ki profitálhat a két esetből, azzal viszont a rendőrségnek is volna dolga, hogy ki és hogyan rögzítette azokat – erről ír a héten az új HVG.
2019. október. 02. 15:55 A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséghez került az ügy.","shortLead":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István...","id":"20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a7a424-0c9c-4f0f-90a5-7e88006efe2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 03. 15:52","title":"Kényszerítés miatt indult nyomozás a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek a kampány hajrájában. Az nem kérdés, ki profitálhat a két esetből, azzal viszont a rendőrségnek is volna dolga, hogy ki és hogyan rögzítette azokat – erről ír a héten az új HVG.","shortLead":"Karácsony Gergelyt megvágott hangfelvétellel, a budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideóval támadták be ismeretlenek...","id":"20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3f804-10ba-4d47-908c-6a49ffe23767","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_karacsony_gergely_lehallgatas_parbeszed_wittinghoff_tamas_szexvideo_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 15:55","title":"Botrányok a kampányhajrában: nem az a kérdés, ki profitálhat a Karácsony-felvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]