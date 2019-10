Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghívón még az volt rajta, hogy elkészült.","shortLead":"A meghívón még az volt rajta, hogy elkészült.","id":"20191003_Lezaratta_az_erdi_onkormanyzat_a_felavatott_jatszoteret_ahol_gyerekeket_ert_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbe689b-d39d-4513-a390-6c40428df1e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Lezaratta_az_erdi_onkormanyzat_a_felavatott_jatszoteret_ahol_gyerekeket_ert_baleset","timestamp":"2019. október. 03. 20:55","title":"Lezáratta az érdi önkormányzat a felavatott játszóteret, ahol gyerekeket ért baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették a szeptember 11-én elhunyt építészt, látványtervezőt, a demokratikus ellenzék tagját, az SZDSZ egykori alapítóját, a „sokakon segítő igaz embert”.","shortLead":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették...","id":"20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d4356-35b3-4208-87c0-08004fa4ea95","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","timestamp":"2019. október. 05. 08:20","title":"Vasárnap búcsúzhatnak el Rajk Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","shortLead":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","id":"20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a1457-fa56-41d3-a1f7-75dc4a17204d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","timestamp":"2019. október. 03. 19:31","title":"Szakmai gyakorlaton halt meg egy 16 éves fiú Nagykátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása igencsak komoly lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása...","id":"201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ade-f4d0-4a17-8bc2-7486b0c446cb","keywords":null,"link":"/360/201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","timestamp":"2019. október. 05. 12:30","title":"Horn Gábor: A választás tétje és a derű reménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Drasztikus Dave akkor érkezett a céghez, amikor az kis híján a padlóra került egy könyvelési botrány után.","shortLead":"Drasztikus Dave akkor érkezett a céghez, amikor az kis híján a padlóra került egy könyvelési botrány után.","id":"20191003_Tesco_dave_lewis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e15656-90c9-4219-8760-8e1832dd2fe0","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Tesco_dave_lewis","timestamp":"2019. október. 03. 19:45","title":"Távozik a nagyfőnök, aki megmentette a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","shortLead":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","id":"20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533a12c8-cbc9-4d47-b75c-6bee791353ab","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","timestamp":"2019. október. 04. 12:04","title":"Viccnek szánták a videót, amin Joaquin Phoenix kiakad a Joker operatőrére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint egyetlen korábbi Dacia sem. Olcsó sportautó lett a Dusterből? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint...","id":"20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573c4da-1ac0-4604-ad5c-749081f9f648","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","timestamp":"2019. október. 05. 17:00","title":"Teszt: kipróbáltuk a legerősebb, tényleg izmos Daciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik, hogy egyelőre nem tartják a lépést a vetélytársaikkal, de talán még nem késő lépni. A technológiai fejlődés mindezen felül ahhoz is hozzásegíthet, hogy mi lehessünk a legmenőbb szülők – derült ki az IDC CIO Summit 2019 konferencián. ","shortLead":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik...","id":"20191004_idc_digitalizacio_informatika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b30a13-e90f-446f-9e4e-e454176e30f4","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_idc_digitalizacio_informatika","timestamp":"2019. október. 04. 09:57","title":"Annyira felgyorsult a világunk, hogy elfelejthetünk mindent, amit eddig tanultuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]