[{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok a felvételek, amelyekről egy kiszivárogtató blog névtelen szerzője azt állítja, hogy a polgármester szerepel rajtuk prostituáltak társaságában. Üzent viszont valami mást Facebookon. ","shortLead":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok...","id":"20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd62526-b87b-45bd-9688-b7ace474a464","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 06. 09:57","title":"\"Kitartunk\" – családi fotóval üzent Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tragikus körülmények közt meghalt Fidesz-KDNP-s politikust szombaton a baranyai város római katolikus temetőjében helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A tragikus körülmények közt meghalt Fidesz-KDNP-s politikust szombaton a baranyai város római katolikus temetőjében...","id":"20191005_Orban_Viktor_is_reszt_vett_az_elhunyt_mohacsi_polgarmester_temetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798b8075-9036-430d-a2d7-215615e7b8b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Orban_Viktor_is_reszt_vett_az_elhunyt_mohacsi_polgarmester_temetesen","timestamp":"2019. október. 05. 17:15","title":"Orbán Viktor is részt vett az elhunyt mohácsi polgármester temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vadvilág is egyre jobban érzi a klímaváltozás következményeit, Nagy-Britanniában pedig különösen: az ott élő emlősök több mint negyedét kihalás fenyegeti.","shortLead":"A vadvilág is egyre jobban érzi a klímaváltozás következményeit, Nagy-Britanniában pedig különösen: az ott élő emlősök...","id":"20191004_nagy_britannia_kihalas_novenyfaj_emlosok_gerincesek_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4f52fe-b446-446d-addf-296c773b8bf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_nagy_britannia_kihalas_novenyfaj_emlosok_gerincesek_klimavaltozas","timestamp":"2019. október. 04. 16:15","title":"Nagy bajban Nagy-Britannia állat- és növényvilága, sok fajt kihalás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c28c48d-39e9-462e-bb66-14f814bda4e2","c_author":"Kőbányai János","category":"kultura","description":"Heller Ágnes interjúkötetének szerzője emlékezik az elhunytakra: Heller Ágnesre, Ungvári Tamásra és Konrád Györgyre.","shortLead":"Heller Ágnes interjúkötetének szerzője emlékezik az elhunytakra: Heller Ágnesre, Ungvári Tamásra és Konrád Györgyre.","id":"20191005_kobanyai_janos_egy_nemzedek_elment_heller_konrad_ungvari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c28c48d-39e9-462e-bb66-14f814bda4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d443b2-5b68-44a6-b17f-9f631a2e1116","keywords":null,"link":"/kultura/20191005_kobanyai_janos_egy_nemzedek_elment_heller_konrad_ungvari","timestamp":"2019. október. 05. 18:05","title":"Kőbányai János: Egy nemzedék elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Legalábbis két osztrák autós szervezet szerint, mert az nem igazságos megoldás, hogy a szegényebb autósokat azzal büntetik, hogy kitiltják autóikat a városközpontokból. ","shortLead":"Legalábbis két osztrák autós szervezet szerint, mert az nem igazságos megoldás, hogy a szegényebb autósokat azzal...","id":"20191004_Nem_kitiltassal_hanem_biouzemanyagokkal_kene_harcolni_a_szennyezo_autok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecc1603-2b65-4ec6-b6df-1af9483aa184","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Nem_kitiltassal_hanem_biouzemanyagokkal_kene_harcolni_a_szennyezo_autok_ellen","timestamp":"2019. október. 05. 07:58","title":"Nem kitiltással, hanem bio-üzemanyagokkal kéne harcolni a szennyező autók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Simonka György falujában, Pusztaottlakán lefutott a választás, ugyanis kizárólag a fideszes polgármester indul, csak képviselő-jelöltségért indul két független, hogy legalább kicsit ráláthasson arra, mi történik ott, ahol alig van nyoma a több milliárd forintnyi uniós pénznek. Megnéztük, Simonka büntetőügye hogyan rajzolta át a választási térképet.","shortLead":"Simonka György falujában, Pusztaottlakán lefutott a választás, ugyanis kizárólag a fideszes polgármester indul, csak...","id":"20191005_Simonka_Gyorgy_megy_de_a_hatorszag_marad_Bekesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7300b87-dba5-44ad-9447-94911b0990dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Simonka_Gyorgy_megy_de_a_hatorszag_marad_Bekesben","timestamp":"2019. október. 05. 07:00","title":"Simonka György megy, de a hátország marad Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették a szeptember 11-én elhunyt építészt, látványtervezőt, a demokratikus ellenzék tagját, az SZDSZ egykori alapítóját, a „sokakon segítő igaz embert”.","shortLead":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették...","id":"20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d4356-35b3-4208-87c0-08004fa4ea95","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","timestamp":"2019. október. 05. 08:20","title":"Vasárnap búcsúzhatnak el Rajk Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véletlenül találkoztak össze, garázdaság és testi sértés lett a vége. ","shortLead":"Véletlenül találkoztak össze, garázdaság és testi sértés lett a vége. ","id":"20191004_kutyaurulek_szomszed_eger_vita_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc3f97a-2cdd-4c7c-b52d-514f5d45e2d2","keywords":null,"link":"/elet/20191004_kutyaurulek_szomszed_eger_vita_vademeles","timestamp":"2019. október. 04. 18:08","title":"Kutyaürüléket dobált egymásra két szomszéd Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]