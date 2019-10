Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív: érzelmi állapotunk, személyes perspektívánk, közösségünk élettempója befolyásolja, hogyan tapasztaljuk meg. Valamennyien képesek vagyunk rá, hogy kiigazítsuk az időről alkotott előítéleteinket - állítja Philip Zimbardo amerikai pszichológus, a világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja.","shortLead":"Az idő a legértékesebb tulajdonunk, amely, szemben más javainkkal, nem pótolható. Pszichológiai értelemben relatív...","id":"20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c40ff8a3-818c-43f8-a331-638bfce24073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb63df20-f255-4dc3-9ae8-a6397bef7614","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191009_Vajon_on_mult_jelen_vagy_jovoorientalt","timestamp":"2019. október. 09. 12:15","title":"Vajon ön múlt-, jelen- vagy jövőorientált? Most megtudhatja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovácsné Zsíros Piroska azért kelt ki magából, mert Szeged polgármestere egy interjúban nyugdíjasozott. A levél többek szerint csak választás előtti hergelés.","shortLead":"Kovácsné Zsíros Piroska azért kelt ki magából, mert Szeged polgármestere egy interjúban nyugdíjasozott. A levél többek...","id":"20191008_botka_laszlo_szeged_kezzel_irt_level_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351679af-3ca4-4df0-9ab3-a336851fe87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_botka_laszlo_szeged_kezzel_irt_level_nyugdijas","timestamp":"2019. október. 08. 20:05","title":"Botkát támadó, kézzel írt levelek landolnak a postaládákban Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai köre, van még egy a Cessnán kívül. Azt is állítja, hogy a Maldív-szigetekre is ki szoktak ugrani évente egyszer az érintettek.","shortLead":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai...","id":"20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af69b723-7091-4f58-bc8b-a08b6fad31e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","timestamp":"2019. október. 09. 06:10","title":"Győrt behálózó polipról ír az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Call of Duty: Mobile a megjelenése hetében olyan riválisokat győzött le, mint a Fortnite és a PUBG Mobile.","shortLead":"A Call of Duty: Mobile a megjelenése hetében olyan riválisokat győzött le, mint a Fortnite és a PUBG Mobile.","id":"20191009_call_of_duty_mobile_letoltesek_szama_elso_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379c94b5-f947-48df-8090-57858d0a5d96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_call_of_duty_mobile_letoltesek_szama_elso_het","timestamp":"2019. október. 09. 11:03","title":"Minden mást kenterbe vert a mobilos Call of Duty, ömlik a pénz a fejlesztőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek a cégeit, akiket a polgármester állandó útitársaiként tüntet fel a Borkai-botrányt múlt héten kirobbantó blog. ","shortLead":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek...","id":"20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5a8f37-ccc4-44e8-8705-6304e274be13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","timestamp":"2019. október. 10. 14:00","title":"Milliárdos győri megbízásokban dúskálnak a Borkai Zsolttal hírbe hozott üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","shortLead":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","id":"20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f220b491-2316-4f5f-8dc1-e47bed5d605d","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","timestamp":"2019. október. 10. 15:51","title":"Elhallgattatják a Civil Rádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c80918a-8f98-479a-9819-0c7c1bd1a232","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"Az erkölcsi megsemmisülés politikai jelentősége eltörpül ahhoz képest, hogy a győri polgármester élvhajhászása éppen a Fidesz hatalomgyakorlásának finanszírozási mechanizmusát leplezte le.","shortLead":"Az erkölcsi megsemmisülés politikai jelentősége eltörpül ahhoz képest, hogy a győri polgármester élvhajhászása éppen...","id":"201941__borkaival_lebuktak__partpenzek_utja__hatalom_es_hedonizmus__oralis_dilemmak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c80918a-8f98-479a-9819-0c7c1bd1a232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00509b0c-99fd-4456-9944-2782452f88a1","keywords":null,"link":"/360/201941__borkaival_lebuktak__partpenzek_utja__hatalom_es_hedonizmus__oralis_dilemmak","timestamp":"2019. október. 10. 12:30","title":"Volt miből pénzelni Borkai és NER-es barátai orgiáját, de az ördög nem aludt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c61cc8-e0c9-4add-9e3a-2d464c5e65f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolnoki beruházást jelentett be Szijjártó Péter külügyminiszter, ott kaptuk el egy gyors interjúra Borkai Zsolt ügyéről, illetve a legújabb vétó miatt. Mint kiderült, Magyarország tényleg blokkolta, hogy az EU figyelmeztesse Törökországot a szír beavatkozás következményeire. Szijjártó megindokolta, miért. ","shortLead":"Szolnoki beruházást jelentett be Szijjártó Péter külügyminiszter, ott kaptuk el egy gyors interjúra Borkai Zsolt...","id":"20191010_Szijjarto_Peter_elismerte_a_vetot__videointerju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c61cc8-e0c9-4add-9e3a-2d464c5e65f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064073e3-57ff-4e76-accb-0b816af4b10f","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Szijjarto_Peter_elismerte_a_vetot__videointerju","timestamp":"2019. október. 10. 14:45","title":"Szijjártó Péter elismerte: blokkolta a törökök figyelmeztetését – videóinterjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]