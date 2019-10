Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","shortLead":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","id":"20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becf7969-b76a-4bda-84ad-a6fd1c0fa27c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","timestamp":"2019. október. 09. 21:40","title":"Még mindig nem döntöttek Orbán új brüsszeli jelöltjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76275140-9bb7-4712-89b7-7ca3f651a2b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglehetősen lassan mozdult rá a győri ellenzék az elmúlt évek legnagyobb botrányára. ","shortLead":"Meglehetősen lassan mozdult rá a győri ellenzék az elmúlt évek legnagyobb botrányára. ","id":"20191009_glazer_borkai_valasztas_ellenzek_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76275140-9bb7-4712-89b7-7ca3f651a2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded509-1e5f-4e89-b02e-05bbec9180ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_glazer_borkai_valasztas_ellenzek_kampany","timestamp":"2019. október. 09. 14:55","title":"Ilyen ellenzékkel a szexvideó után is nehéz lesz Borkainak megbuknia Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek emberségesek\", akkor \"eltörli\" az ország gazdaságát. Arról is beszélt Trump, hogy a kurdok csak a saját érdekeik miatt voltak Amerika szövetségesei, de például Normandiánál nem segítettek.","shortLead":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek...","id":"20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52407b6-1ba9-4b21-a65d-ee512776774e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","timestamp":"2019. október. 10. 05:29","title":"Trump megint a török gazdaság tönkretételével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6f9238-a9de-4e5c-b6f3-7590fccdd712","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jelenség elég gyakori a frontok után.","shortLead":"A jelenség elég gyakori a frontok után.","id":"20191009_15_fokot_emelkedett_a_homerseklet_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb6f9238-a9de-4e5c-b6f3-7590fccdd712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfa07d6-4569-4c3d-9173-2b29cb7e737d","keywords":null,"link":"/elet/20191009_15_fokot_emelkedett_a_homerseklet_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. október. 09. 13:05","title":"15 fokot emelkedett a hőmérséklet egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb és nyersebb albumot rakott össze a túlfűtött energiáiról ismert alkotóközösség. A lemezt a hvg.hu-n mutatjuk be.","shortLead":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb...","id":"20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4ac265-443a-40be-9401-a274c0a60bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","timestamp":"2019. október. 10. 15:55","title":"Útmutatás a csillagoktól – Ethnofil lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg civilek lakta területre lő. ","shortLead":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg...","id":"20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d088d-ce80-4cac-9985-8d70fe4279ca","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","timestamp":"2019. október. 09. 18:48","title":"Megindult a török hadsereg, de mit lép a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a8efee-10ee-487f-841c-24c7782f7f2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felmérés részvevőinek fele szerint jó irányba mennek a dolgok Oroszországban.","shortLead":"Egy felmérés részvevőinek fele szerint jó irányba mennek a dolgok Oroszországban.","id":"20191008_Az_oroszok_kozel_70_szazaleka_elegedett_Putyinnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a8efee-10ee-487f-841c-24c7782f7f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce17006-6146-4e3b-829a-516a142d9a03","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Az_oroszok_kozel_70_szazaleka_elegedett_Putyinnal","timestamp":"2019. október. 08. 17:01","title":"Az oroszok közel 70 százaléka elégedett Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente hárommillió olyan hívás érkezik a 112-es hívóra, amely nem valós segélykérés.","shortLead":"Évente hárommillió olyan hívás érkezik a 112-es hívóra, amely nem valós segélykérés.","id":"20191009_Hide_the_Pain_Harolddal_kuzd_a_kamuhivasok_ellen_112_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8787813b-68ee-4f97-b317-42c1fd58afb0","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Hide_the_Pain_Harolddal_kuzd_a_kamuhivasok_ellen_112_kozpont","timestamp":"2019. október. 09. 10:44","title":"Hide the Pain Harolddal küzdenek a fals riasztások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]