[{"available":true,"c_guid":"71437389-13a2-4da9-aee2-68e5714fc3ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összekötnék a gödöllői HÉV-et a 2-es metróval. A HÉV azonban egy ideje nem a BKV-é (Budapesté), hanem a MÁV-é (az államé), így el kellene dönteni, mégis hol és hogyan lesz egy fővárosi vonalból állami vonal.","shortLead":"Összekötnék a gödöllői HÉV-et a 2-es metróval. A HÉV azonban egy ideje nem a BKV-é (Budapesté), hanem a MÁV-é (az...","id":"20191011_Galibat_okoz_hogy_Tarlos_lepasszolta_a_HEVvonalakat_a_MAVnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71437389-13a2-4da9-aee2-68e5714fc3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8eca18-6c79-4fab-abd4-3068d389dbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Galibat_okoz_hogy_Tarlos_lepasszolta_a_HEVvonalakat_a_MAVnak","timestamp":"2019. október. 11. 13:18","title":"Galibát okoz, hogy Tarlós lepasszolta a HÉV-vonalakat a MÁV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel kilencig már csaknem 600 ezren szavaztak. ","shortLead":"Reggel kilencig már csaknem 600 ezren szavaztak. ","id":"20191013_Komoly_a_valasztok_szavazokedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eb8903-37e5-4d7c-a962-0708ffd04dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Komoly_a_valasztok_szavazokedve","timestamp":"2019. október. 13. 09:43","title":"Komoly a választók szavazókedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6108fc4d-5209-42a7-8b50-379c5abd8a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, van-e terrorista szál.","shortLead":"Nem tudni, van-e terrorista szál.","id":"20191011_Tobb_embert_megkeseltek_Manchesterben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6108fc4d-5209-42a7-8b50-379c5abd8a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b9d1fb-1f09-43f9-b520-359f12703142","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Tobb_embert_megkeseltek_Manchesterben","timestamp":"2019. október. 11. 13:22","title":"Több embert megkéseltek Manchesterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül, hogy testhez igazítja alkotmányát, és nem mindegy számára, hogy ezt ellenzékének öntudatra ébredése vagy teljes megsemmisülése kíséri majd.","shortLead":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül...","id":"201941_a_valasztasok_masnapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f180dfe-7e1e-45da-a6a1-4dee70b774b9","keywords":null,"link":"/360/201941_a_valasztasok_masnapjan","timestamp":"2019. október. 13. 08:15","title":"Véget ér a kampány, de nem biztos, hogy lesz benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c906e975-dd26-483e-a880-e4f22013251b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi szerkesztők a budapesti főpolgármesterválasztással kapcsolatban rejtettek el egy hírt az összes megyei lap címlapján.","shortLead":"A központi szerkesztők a budapesti főpolgármesterválasztással kapcsolatban rejtettek el egy hírt az összes megyei lap...","id":"20191013_Tarlos_Istvan_ott_virit_minden_fideszes_megyei_lap_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c906e975-dd26-483e-a880-e4f22013251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43147c38-ce18-4cb3-9bf8-a90632b2a98d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_Istvan_ott_virit_minden_fideszes_megyei_lap_oldalan","timestamp":"2019. október. 13. 08:47","title":"Tarlós István ott virít minden fideszes megyei lap oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A zsűri különdíját is bezsebelte.","shortLead":"A zsűri különdíját is bezsebelte.","id":"20191011_Carson_Coma_zenekar_klipszemle_fodij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76395ca3-464c-485e-89c0-e396483c9479","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Carson_Coma_zenekar_klipszemle_fodij","timestamp":"2019. október. 11. 12:27","title":"A Carson Coma zenekar kapta a klipszemle fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyilvános jelentéseket is kell tenniük, hogy hogyan haladnak a célkitűzéseikben.","shortLead":"Nyilvános jelentéseket is kell tenniük, hogy hogyan haladnak a célkitűzéseikben.","id":"20191011_Harmincot_vilagvaros_tett_igeretet_a_legszennyezettseg_csokkentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2557cb3c-d971-4cfd-87bd-10bf3721afa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Harmincot_vilagvaros_tett_igeretet_a_legszennyezettseg_csokkentesere","timestamp":"2019. október. 11. 21:10","title":"Harmincöt világváros tett ígéretet a légszennyezettség csökkentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03153de-7a89-4d3e-af0f-c06427020740","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vécé és bidé egyben. És még okos is. De olyan drága, hogy a vécépapírgyártóknak még sokáig nem kell aggódniuk.","shortLead":"Vécé és bidé egyben. És még okos is. De olyan drága, hogy a vécépapírgyártóknak még sokáig nem kell aggódniuk.","id":"201941_lehuzos_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03153de-7a89-4d3e-af0f-c06427020740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287b73c-ccea-4c59-9b57-4b9ece47c4e7","keywords":null,"link":"/360/201941_lehuzos_uzlet","timestamp":"2019. október. 12. 09:15","title":"Nagy dologban érheti utol Európa a Távol-Keletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]