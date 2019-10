Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A győri állatkert fejlesztésére kiírt, több mint 1,5 milliárd forintos pályázatot nyert meg egy Opus Global érdekkörébe tartozó cég - tette közzé a társaság szerdán, a Budapesti Értéktőzsde honlapján.","shortLead":"A győri állatkert fejlesztésére kiírt, több mint 1,5 milliárd forintos pályázatot nyert meg egy Opus Global érdekkörébe...","id":"20191016_Meszarosek_erdekkorebe_tartozo_ceg_fejlesztheti_a_gyori_allatkertet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbab4369-f90e-4e5d-b109-ebdea5077271","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Meszarosek_erdekkorebe_tartozo_ceg_fejlesztheti_a_gyori_allatkertet","timestamp":"2019. október. 16. 17:19","title":"Mészárosék érdekkörébe tartozó cég fejlesztheti a győri állatkertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat és az újságírókat arról, hogy megbízhatnak a kínai cégben.","shortLead":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat...","id":"20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ad01e-9c0a-4e3d-a6e6-18e7a5746ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. október. 17. 07:03","title":"A Huawei szerint egy kerékpáron ülünk velük, és nagy kár lenne kiszerelni az egyik kereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel, köztük négy kézilabda játékvezetővel szemben. Két vádlottat a bíróság – egyezségkötés alapján – elítélt.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt...","id":"20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2752d3-e0d1-485d-9a86-46f9c9191cf5","keywords":null,"link":"/sport/20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","timestamp":"2019. október. 16. 13:13","title":"Edzőt és egyesületi elnököt ítéltek el a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszerűen nem tud javulni a statisztika, bármit is csinál a hatóság. ","shortLead":"Egyszerűen nem tud javulni a statisztika, bármit is csinál a hatóság. ","id":"20191017_Ujfent_megbuktak_a_magyar_cegek_ketharmaduk_csal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e495f1af-526c-47d9-a104-9b7fa8ca41c8","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Ujfent_megbuktak_a_magyar_cegek_ketharmaduk_csal","timestamp":"2019. október. 17. 13:40","title":"Újfent megbuktak a magyar cégek: kétharmaduk csal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbf3527-4bdc-4777-9623-65e3c48be333","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehéz megmondani, melyik az idén meghalt Ieoh Ming Pei főműve, mert sok alkotása kiérdemelné ezt a címet. ","shortLead":"Nehéz megmondani, melyik az idén meghalt Ieoh Ming Pei főműve, mert sok alkotása kiérdemelné ezt a címet. ","id":"201921_tervezte_i_m_pei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dbf3527-4bdc-4777-9623-65e3c48be333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33e6c0-4999-43ac-b4d2-a622bc68fe4e","keywords":null,"link":"/360/201921_tervezte_i_m_pei","timestamp":"2019. október. 16. 13:15","title":"A világhírű építészt sátánizmussal is vádolták, mégis mindenki vele akart terveztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","shortLead":"Azt ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy közterületen ne lehessen terjeszteni „a hazugságokat”.","id":"20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6d0fb-b2a2-4cc3-8a58-1c48afdc4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4241028c-27a0-4b96-b644-76387445a0a9","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Karacsony_Gergely_a_Lokalt_a_kozteruletekrol_is_kitiltana","timestamp":"2019. október. 16. 11:48","title":"Karácsony Gergely a Lokált a közterületekről is kitiltaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vígh György 66 éves éves volt.","shortLead":"Vígh György 66 éves éves volt.","id":"20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e33df1-982d-4b7d-bd54-178a03508c12","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","timestamp":"2019. október. 16. 21:31","title":"Meghalt a testnevelő tanár, aki több gyereket is megmentett a veronai buszbalesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76eb4ce-3fc3-4875-96c2-93dc27d059d8","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"A pénz mellett teljesíthető feladatokra és jó szóra vágynak a középvezetők, akiket ezek híján könnyű elcsábítani, de hátrány, ha nem igazodnak el a NER-ben is.","shortLead":"A pénz mellett teljesíthető feladatokra és jó szóra vágynak a középvezetők, akiket ezek híján könnyű elcsábítani, de...","id":"201921__kozepvezetok_piaca__fasultsag__fluktuacios_rekorderek__pres_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d76eb4ce-3fc3-4875-96c2-93dc27d059d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21649695-c816-43f8-9c81-8c50f30cb3eb","keywords":null,"link":"/360/201921__kozepvezetok_piaca__fasultsag__fluktuacios_rekorderek__pres_alatt","timestamp":"2019. október. 16. 11:45","title":"Középvezetői népvándorlás: van az a pénz, ami nem kompenzálja a stresszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]