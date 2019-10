Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat által kiadott statisztika szerint Magyarország államadóssága a tavalyi év végén a GDP 70,2 százalékának felelt meg. ","shortLead":"Az Eurostat által kiadott statisztika szerint Magyarország államadóssága a tavalyi év végén a GDP 70,2 százalékának...","id":"20191021_Magyarorszag_27_szazalekot_faragott_az_allamhaztartasi_hianybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae504234-ecad-43a6-8831-58db44ed7d99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Magyarorszag_27_szazalekot_faragott_az_allamhaztartasi_hianybol","timestamp":"2019. október. 21. 16:24","title":"Magyarország 2,7 százalékot faragott az államháztartási hiányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem a maga kezébe vette az irányítást. A kormányfő rövid beszédében a sikerekről beszélt, szerinte nevetséges a 21. században a sajtószabadságot hiányolni, Gyurcsány Ferencet pedig az őszödi beszédre emlékeztette. ","shortLead":"Ellenzéki akció fogadta az Országgyűlés őszi ülésszakán felszólaló miniszterelnököt, aki nem zavartatta magát, hanem...","id":"20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a58f74d-e79b-4012-b634-5bf55d06f9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fb4204-6641-4099-8fd7-89e762abdee8","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Botrany_Parlament_Orban_Viktor_Hadhazy_Akos","timestamp":"2019. október. 21. 15:31","title":"Botránnyal kezdődött az ülésszak a Parlamentben: Orbán, Hadházy és Gyurcsány a főszerepekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741873f5-db0d-4712-90ad-67bcf1fbdb1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Reklámokat telepít, és rájuk is kattint, mindezt anélkül, hogy a felhasználó bármit is érzékelni belőle – ez az egyik gond a Snaptube nevű androidos alkalmazással. A másik, hogy fizetős szolgáltatásokat aktivál, szintén a háttérben.","shortLead":"Reklámokat telepít, és rájuk is kattint, mindezt anélkül, hogy a felhasználó bármit is érzékelni belőle – ez az egyik...","id":"20191021_snaptub_android_alkalmazas_penzlopas_rejtett_reklam_adware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=741873f5-db0d-4712-90ad-67bcf1fbdb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58449210-a441-4099-8cde-39a6407e9ad5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_snaptub_android_alkalmazas_penzlopas_rejtett_reklam_adware","timestamp":"2019. október. 21. 09:03","title":"Törölje le a telefonjáról ezt az alkalmazást, különben pórul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d6a7e2-50ae-47dd-ba2b-4ecee24f820c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz a szultánnak még saját Boeing 747-es Jumbo jetje is volt. Meg pár ezer autója. ","shortLead":"Igaz a szultánnak még saját Boeing 747-es Jumbo jetje is volt. Meg pár ezer autója. ","id":"20191019_Range_Rover_limuzin_brunei_szultan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d6a7e2-50ae-47dd-ba2b-4ecee24f820c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3427d9f-a1c3-48eb-9f32-57799b8a1fc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Range_Rover_limuzin_brunei_szultan","timestamp":"2019. október. 20. 09:58","title":"A brunei szultán mindenben az egyedit szerette: mint ez a 6 méteres Range Rover limuzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kéri a lakosságot, szóljon, ha látta valaki.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség kéri a lakosságot, szóljon, ha látta valaki.\r

\r

","id":"20191021_Tobb_mint_egy_honapja_tunt_el_Sopronban_a_12_eves_Kristof","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77e53c8-2c22-4266-b337-7764a789bc10","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Tobb_mint_egy_honapja_tunt_el_Sopronban_a_12_eves_Kristof","timestamp":"2019. október. 21. 07:57","title":"Több mint egy hónapja tűnt el Sopronban a 12 éves Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy pörög most az autópiac, hogy alig másfél év alatt kifut egy betű.","shortLead":"Úgy pörög most az autópiac, hogy alig másfél év alatt kifut egy betű.","id":"20191022_Hamarosan_jonnek_az_Srendszamos_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60aa39-af73-4df8-bd70-c2c349ccb462","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Hamarosan_jonnek_az_Srendszamos_autok","timestamp":"2019. október. 22. 08:48","title":"Hamarosan jönnek az S-rendszámos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai gyártó egy kicsit változtatott a népszerű Model 3-on.","shortLead":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai gyártó egy kicsit változtatott a népszerű Model 3-on.","id":"20191022_jobb_gyorsulas_nagyobb_hatotav_magasabb_ar__ujitott_a_tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc6129c-af60-47e6-9b95-b553184cf9a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_jobb_gyorsulas_nagyobb_hatotav_magasabb_ar__ujitott_a_tesla","timestamp":"2019. október. 22. 07:59","title":"Jobb gyorsulás, nagyobb hatótáv, magasabb ár – újított a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]