[{"available":true,"c_guid":"d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október 23-i ünnepségén.","shortLead":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október...","id":"20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abee02f-e48b-4a6f-8341-91188ea78314","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","timestamp":"2019. október. 23. 14:33","title":"Kunhalmi: Sikerült megakadályozni, hogy Orbán rendszere nyílt diktatúrává váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","shortLead":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","id":"20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eea682-7351-4c0e-b3f1-00a158c50542","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","timestamp":"2019. október. 24. 14:39","title":"Megszólalt az ukrán nagykövet, arról, hogy Orbán is Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Liberális egységkormány létrehozását ígérte.","shortLead":"Liberális egységkormány létrehozását ígérte.","id":"20191025_beni_ganz_izrael_kormanyalakitas_benjamin_netanjahu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431bbf0b-8c73-49ea-941c-fcac8e4dcd3d","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_beni_ganz_izrael_kormanyalakitas_benjamin_netanjahu","timestamp":"2019. október. 25. 05:20","title":"Beni Ganzot bízták meg kormányalakítással Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a642a197-18d2-43ff-9b83-5592e042d6cf","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Az offshore cégek legfontosabb tudnivalóit az első részben összegyűjtöttük, de arról nem esett szó, hogy mit takarnak a midshore és az onshore kifejezések, illetve hogyan kapcsolódnak ehhez a világhoz a szabadkereskedelmi zónák. Ezeket vesszük sorra a nemzetközi adótervezéshez tartozó fogalmakat tisztázó sorozatunk második részében.","shortLead":"Az offshore cégek legfontosabb tudnivalóit az első részben összegyűjtöttük, de arról nem esett szó, hogy mit takarnak...","id":"crystalgroup_20191025_Offshore_regek_es_mondak__2resz_Fortelyos_adozas_igazgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a642a197-18d2-43ff-9b83-5592e042d6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81825685-7fe6-4494-bc40-cec1f5ccbb99","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191025_Offshore_regek_es_mondak__2resz_Fortelyos_adozas_igazgat","timestamp":"2019. október. 25. 07:30","title":"Offshore regék és mondák – 2.rész: Fortélyos adózás igazgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","id":"20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810bd2b8-a328-44cf-a036-752626f0b163","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 16:08","title":"Toroczkai: A magyar nemzet a \"zuckerbergi világot\" is képes legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0dd84e-1f26-473a-bb3c-ce1668b9d97c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Fideszt, hanem a lopást, és a megfélemlítést szüntetné meg Hódmezővásárhely régi-új városvezetése. A korrupcióba keveredett vállalkozók, vagy másokat politikai véleményük miatt megfélemlítők neveit nyilvánosságra hoznák a jövőben. Szerdán alakult meg az új közgyűlés Hódmezővásárhelyen, ezúttal nem kormánypárti többséggel kell dolgoznia Márki-Zay Péternek.","shortLead":"Nem a Fideszt, hanem a lopást, és a megfélemlítést szüntetné meg Hódmezővásárhely régi-új városvezetése. A korrupcióba...","id":"20191023_MarkiZay_Peter_az_onkormanyzat_alakulo_ulesen_Fel_akarjuk_epiteni_Hodmezovasarhelyen_a_szabad_sajtot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e0dd84e-1f26-473a-bb3c-ce1668b9d97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae54752-3a5d-4ee0-a75e-3c7118365405","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_MarkiZay_Peter_az_onkormanyzat_alakulo_ulesen_Fel_akarjuk_epiteni_Hodmezovasarhelyen_a_szabad_sajtot","timestamp":"2019. október. 23. 11:23","title":"Márki-Zay Péter az önkormányzat alakuló ülésén: „Fel akarjuk építeni Hódmezővásárhelyen a szabad sajtót”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha a Rózsadombra születik. Színházigazgatói terveiről még nem mondott le, de nem dobna el érte mindent. Portréinterjú a színész-rendező Rudolf Péterrel. ","shortLead":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha...","id":"201943_rudolf_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd97d066-ad46-4987-8f07-4d5c72300ef3","keywords":null,"link":"/360/201943_rudolf_peter","timestamp":"2019. október. 24. 13:00","title":"Rudolf Péter: Merő önzésből próbálok rendet teremteni magam körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény szigorításával nem csak bűnözőket, hanem politikai aktivistákat is kiadhatnának Kínának. A gyilkos, akinek az ügye miatt szigorítani akartak volna a törvényen, most elhagyhatta a börtönt.","shortLead":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény...","id":"20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75174999-db9a-419b-ac9e-70d40b6822aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","timestamp":"2019. október. 23. 09:20","title":"Kiszabadult a férfi, akinek a gyilkossága elindította a hongkongi tüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]