Az Overfinch cég olyan a Range Rovereknél, mint a Klassen mondjuk a Mercedesnél, a legdrágább, luxusminőségben építi át az eredeti járműveket. A cég 1975 óta alakítja át szorgos munkával igazi különlegességé a brit márka legnagyobb terepjáróit.

Jelen esetben is a modellsorozat legerősebb tagja az alap, ami egy V8-as motorú modellt jelent, 105 ezer dolláros alapárral, azonban az angol tuningcég átalakításai után ez az összeg máris 315 ezerre ugrik, még mindig dollárban.

Az igaz, ez egy teljesen különleges darab, amelyből összesen 10 darab készül, Velocity néven. Az elkészült modellt pedig a legjobb helyen, a Fort Lauderdale-ben hamarosan megrendezett jacht show-n mutatják majd be.

A fényezése egy különleges obszidián szín, amelyhez jól passzolnak a karbon kiegészítők. A kocsi alá 23 colos hatalmas kerekek kerülnek, amelyek Cylone névre hallgatnak. Természetesen a hűtőrács is szénszálas anyagú, a légrugókat is kicserélték és kapott pár igazán látványos szpojlert is a kocsi. A belső térben szintén az egészen főúri anyaghasználat az uralkodó, például báránygyapjú a szőnyeggekkel a cipőnk talpa alatt.

A Velocity menetdinamikájára sem lehet panasz az 5.0 literes V8-as, 5,1 másodperc alatt gyorsítja fel a járművet 0-ról 100 km/h-ra az 575 lóerejével.

