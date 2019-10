Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce9028f-9ccd-40fa-94a5-5c2f3b2855ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Homo sapiens mintegy 200 ezer éve a mai Botswana területének északi részén élt még az előtt, hogy más térségekbe vándorolt volna.","shortLead":"A Homo sapiens mintegy 200 ezer éve a mai Botswana területének északi részén élt még az előtt, hogy más térségekbe...","id":"20191028_modern_ember_homo_sapiens_kutatas_nature_botswana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9028f-9ccd-40fa-94a5-5c2f3b2855ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca838c-83bf-4ec6-9677-e39313b33da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_modern_ember_homo_sapiens_kutatas_nature_botswana","timestamp":"2019. október. 28. 22:08","title":"Megfejtették, hol született a modern ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére az ország nagy részén már eshet. ","shortLead":"Estére az ország nagy részén már eshet. ","id":"20191028_Ma_megjon_a_hidegfront_es_az_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dd7e63-3c75-44aa-8759-62178608576f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_megjon_a_hidegfront_es_az_eso","timestamp":"2019. október. 28. 05:16","title":"Ma megjön a hidegfront és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S11 2020 elején mutatkozhat be, de már most hallani néhány érdekes pletykát róla.","shortLead":"A Samsung Galaxy S11 2020 elején mutatkozhat be, de már most hallani néhány érdekes pletykát róla.","id":"20191029_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_memoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59c52db-1882-46ab-8c72-6ed642e9a1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_memoria","timestamp":"2019. október. 29. 09:33","title":"Villámgyors és jókora memóriát kaphat a Samsung Galaxy S11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült letörni a francia államfő ellenállását.","shortLead":"Sikerült letörni a francia államfő ellenállását.","id":"20191028_brexit_tusk_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02897262-e459-48d5-a145-bf6b50ba8130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_brexit_tusk_halasztas","timestamp":"2019. október. 28. 10:39","title":"Megvan az EU jóváhagyása, 2020. január 31-e a Brexit legújabb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Türingia tartományban vasárnap tartott helyi törvényhozási (Landtag-) választáson a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések szerint.","shortLead":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi...","id":"20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600461ac-ebb4-49cd-b8ad-11f9ed421abd","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","timestamp":"2019. október. 27. 19:30","title":"Német tartományi választás: posztkommunisták az elsők, az AfD a második","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","shortLead":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","id":"20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac771e3-999d-4298-9327-d909032f830f","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","timestamp":"2019. október. 28. 13:20","title":"Húszezer kiskacsát mentettek ki a tűzoltók egy hajdúböszörményi tűzből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund jelölése nyílt titok a kutatók között, de sokan nem látnák szívesen a neurobiológust az Akadémia élén.","shortLead":"Freund jelölése nyílt titok a kutatók között, de sokan nem látnák szívesen a neurobiológust az Akadémia élén.","id":"20191028_Az_Orbankozeli_Freund_Tamas_lehet_az_MTA_uj_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40126cc-2654-4901-b7d6-db2e4c240568","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Az_Orbankozeli_Freund_Tamas_lehet_az_MTA_uj_elnoke","timestamp":"2019. október. 28. 11:13","title":"Az Orbán-közeli Freund Tamás lehet az MTA új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Horváth Csaba szerint nem sérül a zuglói átláthatóság, Hosszú Katinka volt a legjobb Budapesten, jön a hidegfront. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Horváth Csaba szerint nem sérül a zuglói átláthatóság, Hosszú Katinka volt a legjobb Budapesten, jön a hidegfront...","id":"20191028_Radar360_Tovabb_halasztanak_a_Brexitet_Kobanyan_ujraszamlalas_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443c0826-512f-4ea6-8e1c-27f2e89fefda","keywords":null,"link":"/360/20191028_Radar360_Tovabb_halasztanak_a_Brexitet_Kobanyan_ujraszamlalas_jon","timestamp":"2019. október. 28. 08:00","title":"Radar360: Tovább halasztanák a Brexitet, Kőbányán újraszámlálás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]