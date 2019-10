Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli NSO Group korábban azt állította, nincs közük ahhoz, hogy az általuk készített szoftver segítségével kémkedtek bizonyos WhatsApp-felhasználók után. A WhatsApp fejlesztői most több hónap vizsgálat után kijelentették, ez nem igaz.","shortLead":"Az izraeli NSO Group korábban azt állította, nincs közük ahhoz, hogy az általuk készített szoftver segítségével...","id":"20191030_whatsapp_nso_group_megfigyeles_lehallgatas_kiberbiztonsag_kemkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d4e567-5285-4b48-a3cf-a71e68c0cff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_whatsapp_nso_group_megfigyeles_lehallgatas_kiberbiztonsag_kemkedes","timestamp":"2019. október. 30. 08:38","title":"Több mint 100 újságíró és civil aktivista után kémkedtek a WhatsApp segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16e5a12-5fad-454e-b2e0-e4b6f29db75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenes állomáshelyükön nem maradhatnak a téli időszakban.","shortLead":"Ideiglenes állomáshelyükön nem maradhatnak a téli időszakban.","id":"20191030_gripen_vadaszgep_kecskemet_papa_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16e5a12-5fad-454e-b2e0-e4b6f29db75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47033c0f-d849-4d7e-bd0c-e0a10feec694","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_gripen_vadaszgep_kecskemet_papa_honvedseg","timestamp":"2019. október. 30. 14:41","title":"Sürgősen otthont kell találni a honvédség Gripenjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Figyelmetlen volt a személyzet abban a kávézóban, ahová a gyászolók betértek.","shortLead":"Figyelmetlen volt a személyzet abban a kávézóban, ahová a gyászolók betértek.","id":"20191029_hasis_sutemeny_space_cake_kavezo_temetes_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8379f3-935d-498e-b5a8-32e337a6ea9b","keywords":null,"link":"/elet/20191029_hasis_sutemeny_space_cake_kavezo_temetes_gyasz","timestamp":"2019. október. 29. 20:11","title":"Hasisos süteményt szolgáltak fel a gyászolóknak egy németországi temetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ruandán és Mauritiuson is lényegesen könnyebb vállalkozni, mint Magyarországon – állítja a Világbank Doing Business 2020 című kiadványa. ","shortLead":"Ruandán és Mauritiuson is lényegesen könnyebb vállalkozni, mint Magyarországon – állítja a Világbank Doing Business...","id":"20191029_Alig_van_mar_hely_KeletEuropaban_ahol_rosszabb_vallalkozni_mint_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef37818a-b9a7-41f8-9ef5-c93db5cec141","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Alig_van_mar_hely_KeletEuropaban_ahol_rosszabb_vallalkozni_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 29. 16:25","title":"Alig van már hely Kelet-Európában, ahol rosszabb vállalkozni, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab86ef59-5284-440f-b892-7ef1c17e2286","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kivitel remek megoldás lenne azoknak, akik túl kicsinek tartják az ötajtós változat csomagtartóját.","shortLead":"Ez a kivitel remek megoldás lenne azoknak, akik túl kicsinek tartják az ötajtós változat csomagtartóját.","id":"20191030_mutatjuk_a_lepcsoshatu_8as_vw_golfot_hogy_tetszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab86ef59-5284-440f-b892-7ef1c17e2286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c8bfa4-7d62-4d62-a768-6adfa57b0f01","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_mutatjuk_a_lepcsoshatu_8as_vw_golfot_hogy_tetszik","timestamp":"2019. október. 30. 13:21","title":"Mutatjuk a lépcsőshátú 8-as Golfot, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti kerületekben is. Fekete-Győr András nem hisz Orbán Viktor békülékeny hangnemének, sőt szerinte már zajlik a felkészülés a következő parlamenti választásra. ","shortLead":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti...","id":"201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba11e82-3e49-45a6-83ac-26f770b40629","keywords":null,"link":"/360/201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","timestamp":"2019. október. 31. 10:30","title":"Fekete-Győr: A NAV-vizsgálat jelzi, hogy Orbán elkezdett félni 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a00687-bfd4-4de2-a817-8193175430ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márkából nincs nagyon feljebb, ha valaki luxusra vágyik. ","shortLead":"A brit márkából nincs nagyon feljebb, ha valaki luxusra vágyik. ","id":"20191029_10_peldany_keszul_ebbol_a_Range_Roverbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a00687-bfd4-4de2-a817-8193175430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c9de62-dfe8-4f96-bc72-a8c8f9caf556","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_10_peldany_keszul_ebbol_a_Range_Roverbol","timestamp":"2019. október. 30. 05:36","title":"Tíz példány készül ebből a Range Roverből, de majdnem 100 millióba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magazin összeállította a legértékesebb száz százalékban magyar kézben lévő cégek toplistáját.","shortLead":"A magazin összeállította a legértékesebb száz százalékban magyar kézben lévő cégek toplistáját.","id":"20191030_forbes_magyar_kezben_levo_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af173315-faa8-4ffd-8e30-ae02c7a8f621","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_forbes_magyar_kezben_levo_cegek","timestamp":"2019. október. 30. 09:56","title":"Orbán apjának és vejének a cége is ott van a Forbes százas listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]