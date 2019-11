Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34a9175d-e51b-4bd0-b0fd-de9185a29ec7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmasat ment a Twitteren az Abu Bakr al-Bagdadit megfogó kutya, Trump most egy merészet húzott.","shortLead":"Hatalmasat ment a Twitteren az Abu Bakr al-Bagdadit megfogó kutya, Trump most egy merészet húzott.","id":"20191030_Trump_nem_engedi_el_a_hos_kutyat_egy_borzalmas_keppel_tolja_tovabb_a_temat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a9175d-e51b-4bd0-b0fd-de9185a29ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05615cd-caf9-49f5-936a-b325a67f1c3a","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Trump_nem_engedi_el_a_hos_kutyat_egy_borzalmas_keppel_tolja_tovabb_a_temat","timestamp":"2019. október. 30. 19:36","title":"Trump nem engedi el a hős kutyát, egy borzalmas képpel tolja tovább a témát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem. A módszerek azonban nem csak a gazdaságra hatnak, hanem a jövőképünket is átalakítják. A Bisnode tizedik, jubileumi konferenciáján jártunk.","shortLead":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem...","id":"bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9619cd45-8d2c-4581-a948-ad701191ee00","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","timestamp":"2019. október. 30. 17:30","title":"Az adathasználat aranykora már itt van, de mit kezdünk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"787de20f-cca7-48e0-ba0a-804876dbc2b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz attasét véleményeztek negatívan a hatóságok, ezért nem kapott vízumot. A bolgárok egy napja utasítottak ki egy kémkedéssel gyanúsított orosz diplomatát.\r

\r

","shortLead":"Egy orosz attasét véleményeztek negatívan a hatóságok, ezért nem kapott vízumot. A bolgárok egy napja utasítottak ki...","id":"20191030_Bulgaria_nem_adta_meg_a_vizumot_egy_orosz_diplomatanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=787de20f-cca7-48e0-ba0a-804876dbc2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d4064-41c0-4c02-8f67-24c215c57dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Bulgaria_nem_adta_meg_a_vizumot_egy_orosz_diplomatanak","timestamp":"2019. október. 30. 18:32","title":"Bulgária nem adta meg a vízumot egy orosz diplomatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54902585-0d8e-4565-b72e-cf86418defc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggelre -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet.","shortLead":"Reggelre -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet.","id":"20191031_hideg_fagy_zabar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54902585-0d8e-4565-b72e-cf86418defc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36709d1a-0db6-434f-ae5b-3cc391b5b44d","keywords":null,"link":"/elet/20191031_hideg_fagy_zabar","timestamp":"2019. október. 31. 10:42","title":"Megint a zabariak fázhattak a leginkább az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszónő azt kívánja, a többi sportoló is tapasztalhassa meg, milyen érzés hazai szurkolók előtt nyerni.\r

\r

","shortLead":"Az úszónő azt kívánja, a többi sportoló is tapasztalhassa meg, milyen érzés hazai szurkolók előtt nyerni.\r

\r

","id":"20191030_Hosszu_Katinka_is_kiall_a_2023as_budapesti_atletikai_vb_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e76a3e-db4f-4a2b-a678-a0d5feb633a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Hosszu_Katinka_is_kiall_a_2023as_budapesti_atletikai_vb_mellett","timestamp":"2019. október. 30. 18:05","title":"Hosszú Katinka is kiáll a 2023-as budapesti atlétikai vb mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aki nem tud eleget egy termékről, az ráfizet, de pontosan mennyire? Mennyi energiát kell beletenni az árak összehasonlításába, és mit lehet tenni, hogy a politikusok közül se csak azokat választhassuk, akiket már ismerünk? A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az információs aszimmetria áttekintésével folytatjuk.","shortLead":"Aki nem tud eleget egy termékről, az ráfizet, de pontosan mennyire? Mennyi energiát kell beletenni az árak...","id":"20191031_kozgazdasag_informacio_aszimmetria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23b9fab-0f7b-4b96-8162-423590fbbc12","keywords":null,"link":"/360/20191031_kozgazdasag_informacio_aszimmetria","timestamp":"2019. október. 30. 19:00","title":"Miért váltották le Tarlóst? A választ a használt autóknál keresse!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","shortLead":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","id":"201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a6962c-b343-4311-8326-92d90382cbe4","keywords":null,"link":"/360/201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","timestamp":"2019. november. 01. 09:50","title":"„Lehet bízni a jövőben, ha az elég hosszú” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványosnak ugyan nem, hipnotikusnak (és igen informatívnak) viszont annál inkább mondható az alábbi videó, amelyik megmutatja, hogyan alakult a legnagyobb oldalak havi internet forgalma 1996 és 2019 között.","shortLead":"Látványosnak ugyan nem, hipnotikusnak (és igen informatívnak) viszont annál inkább mondható az alábbi videó, amelyik...","id":"20191031_timelapse_video_weboldalak_latogatottsaganak_alakulasa_1996_2019_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac2befe-630a-4297-891b-18f70b637b4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_timelapse_video_weboldalak_latogatottsaganak_alakulasa_1996_2019_kozott","timestamp":"2019. október. 31. 12:03","title":"Beszédes videó: így alakult át az internet legjava 1996 és 2019 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]