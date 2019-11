Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s képviselő azután tett feljelentést, hogy nem engedték be az ülésre.","shortLead":"Az MSZP-s képviselő azután tett feljelentést, hogy nem engedték be az ülésre.","id":"20191103_Nyomoz_a_rendorseg_a_gyori_valasztasi_bizottsag_egyik_hatarozata_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accff56d-2c8e-4ce2-a952-d9eeaf10539f","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Nyomoz_a_rendorseg_a_gyori_valasztasi_bizottsag_egyik_hatarozata_miatt","timestamp":"2019. november. 03. 15:49","title":"Nyomoz a rendőrség a győri választási bizottság egyik határozata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elgázolt egy embert a vonat Porpác és Sárvár között - közölte a Mávinform.","shortLead":"Elgázolt egy embert a vonat Porpác és Sárvár között - közölte a Mávinform.","id":"20191103_Ujabb_vasuti_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f825d0b-e6a4-443b-9f7e-9bedec4ad517","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Ujabb_vasuti_gazolas","timestamp":"2019. november. 03. 08:55","title":"Újabb vasúti gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd75b8a-188a-43e9-838a-fa834b6e07a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam helyi szárnya vállalta az akciót","shortLead":"Az Iszlám Állam helyi szárnya vállalta az akciót","id":"20191102_50_katona_es_egy_civil_halt_meg_Maliban_egy_terrortamadasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd75b8a-188a-43e9-838a-fa834b6e07a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27baacd-c2f1-4f7b-8764-d2bf73f91b1f","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_50_katona_es_egy_civil_halt_meg_Maliban_egy_terrortamadasban","timestamp":"2019. november. 02. 22:20","title":"50 katona és egy civil halt meg Maliban egy terrortámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak, hogy az EU megpróbáljon kimászni a közös valuta által létrehozott csapdából. Matolcsy a Financial Times című brit üzleti lapban írta meg véleményét.","shortLead":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak...","id":"20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f8b4c4-413c-4037-a2e7-2e3a651ac409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","timestamp":"2019. november. 03. 15:05","title":"Matolcsy szerint itt az ideje elismerni, hogy hiba volt az euró bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6136223d-e928-4060-9165-55c2e7099bd6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Radnóti színházban látható a bátor feldolgozás. Baljós, sötét, látnoki szatíra. ","shortLead":"A Radnóti színházban látható a bátor feldolgozás. Baljós, sötét, látnoki szatíra. ","id":"201944_szinhaz__kiteritenek_ugyis_moliere__the_passion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6136223d-e928-4060-9165-55c2e7099bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8782729-2618-41f2-9670-17dee6e8d3f0","keywords":null,"link":"/360/201944_szinhaz__kiteritenek_ugyis_moliere__the_passion","timestamp":"2019. november. 03. 10:15","title":"Radikális nyíltsággal hozzák a négy összefűzött Molière-művet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"","category":"sport","description":"Meglepetésre a kontinentális kupában is jól szereplő, címvédő Ferencváros kikapott simán a Fehérvári Titánoktól.\r

\r

","shortLead":"Meglepetésre a kontinentális kupában is jól szereplő, címvédő Ferencváros kikapott simán a Fehérvári Titánoktól.\r

\r

","id":"20191101_Nagy_verest_kapott_az_FTC_a_hokibajnoksagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f265fb-a9fb-45eb-910c-373dbde4bb54","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Nagy_verest_kapott_az_FTC_a_hokibajnoksagban","timestamp":"2019. november. 01. 21:30","title":"Nagy verést kapott az FTC a hokibajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tatabánya térségében az 55-ös kilométerszelvénynél két jármű ütközött.\r

","shortLead":"Tatabánya térségében az 55-ös kilométerszelvénynél két jármű ütközött.\r

","id":"20191102_halalos_baleset_m1_tatabanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceb6661-5966-4235-9dd0-5b75e4cac70f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_halalos_baleset_m1_tatabanya","timestamp":"2019. november. 02. 19:41","title":"Halálos baleset történt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi novemberi időnk lesz. ","shortLead":"Igazi novemberi időnk lesz. ","id":"20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e932ae-7bea-4cb3-8ef6-8a711d9f95d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","timestamp":"2019. november. 03. 15:14","title":"Hidegfronttal és esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]