[{"available":true,"c_guid":"25af92b9-1852-4a53-bfc8-0baa888b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar szociológia egyik újjáteremtője 89 éves volt. ","shortLead":"A magyar szociológia egyik újjáteremtője 89 éves volt. ","id":"20191102_Elhunyt_Huszar_Tibor_akademikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25af92b9-1852-4a53-bfc8-0baa888b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3d2b58-65d4-46da-b955-6eb9858e0e7f","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Elhunyt_Huszar_Tibor_akademikus","timestamp":"2019. november. 02. 17:01","title":"Elhunyt Huszár Tibor akadémikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Címét megvédve hatodszor lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki az Egyesült Államok Nagydíján másodikként ért célba vasárnap, és két futammal az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.","shortLead":"Címét megvédve hatodszor lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki az Egyesült Államok...","id":"20191103_Hatodszor_lett_Forma1_vilagbajnok_Lewis_Hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15af76c-7aef-4f3f-8508-44385ad81948","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Hatodszor_lett_Forma1_vilagbajnok_Lewis_Hamilton","timestamp":"2019. november. 03. 22:05","title":"Hatodszor lett Forma-1 világbajnok Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","shortLead":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","id":"20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577426a5-d0af-42e5-8c3b-26ef3b3f3bdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","timestamp":"2019. november. 03. 10:55","title":"Boris Johnson úgy látja, szilveszterre le tudja vezényelni a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","shortLead":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","id":"20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d180f84b-a304-42e0-aa9d-7f565081f140","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","timestamp":"2019. november. 03. 21:38","title":"Kenguru ugrált a törökszentmiklósi temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új alkalmazást ad ki a Microsoft: az androidos app egy helyre gyűjti az Office irodai programcsomag összes szolgáltatását. A mobilos szoftver első verziója már letölthető.","shortLead":"Új alkalmazást ad ki a Microsoft: az androidos app egy helyre gyűjti az Office irodai programcsomag összes...","id":"20191104_android_microsoft_office_word_excel_powerpoint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eadfbda-90f1-4537-a0a5-794f843b60c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_android_microsoft_office_word_excel_powerpoint","timestamp":"2019. november. 04. 10:03","title":"Használ Office-t? És androidos a telefonja? Akkor ezt az appot önnek találták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget, amellyel uralni akarják a piacot.","shortLead":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget...","id":"20191104_jaszai_gellert_4ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151d9299-c3b2-455d-8de0-358b9a18c549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_jaszai_gellert_4ig","timestamp":"2019. november. 04. 10:06","title":"444: A 4iG másnak adásával üzent Orbán Mészárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is. November elsejétől pedig az Európai Központi Bank vezetője a 63 éves Christine Lagarde. Mi a titka?","shortLead":"Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is...","id":"20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64ddc5bd-d696-4841-a8c9-1ab915f0a444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215e9d0c-1a04-4bd1-8fbc-6ccb9eab2f62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Lagarde_A_nok_jelentik_a_vilag_jovojet","timestamp":"2019. november. 03. 14:00","title":"Karrierje csúcsára ért a nőként mindenben első Christine Lagarde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb4a035-9f81-478b-bdd0-e1492665ad0b","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A katalóniai zavargások mellett a Franco tábornok exhumálását övező viták borzolják a kedélyeket Spanyolországban a választási kampány célegyenesében. A kormányzó szocialisták azt remélik, ez nekik kedvez majd.","shortLead":"A katalóniai zavargások mellett a Franco tábornok exhumálását övező viták borzolják a kedélyeket Spanyolországban...","id":"201944__exhumalt_franco__katalan_kartya__szocialista_remenyek__siker_es_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb4a035-9f81-478b-bdd0-e1492665ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128dc6ff-646b-40d7-a6fc-3a2178a4a443","keywords":null,"link":"/360/201944__exhumalt_franco__katalan_kartya__szocialista_remenyek__siker_es_propaganda","timestamp":"2019. november. 03. 16:00","title":"Franco hamvai bekerültek a spanyol kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]